勾國中妹躲音控室「連結」！班導超扯時間管理曝　午休都不放過

▲班導師與女學生發展出不倫戀。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台北報導

一名已婚的國中班導師日前和班上一名女學生發展出不倫戀，與對方趁著清晨、午休在校內音控室發生性行為，而整起事件直到女學生的父母發現異狀，才讓全案因此曝光。對此，法官審理後，依法判其有期徒刑3年6月。

判決指出，該名老師於南部某所國中任教，並於某班級擔任代理班導，但他卻與未滿14歲的國中女學生成為戀人，在未違反對方意願的情況下，和對方於清晨、午休在校內2樓的音控室進行性交行為，而整起事件之所以會曝光，是因為女學生的媽媽發現，女兒在使用自己從未見過的手機，經追問之下才發現，原來該手機為老師所贈。另外，女學生的母親也看見手機裡有諸多曖昧訊息與內容，嚇得趕忙通報校方。

法官認為，該名老師案發時已經30餘歲，且自身也有配偶，本應遵守師生男女分際，但他與女學生的交往已屬踰越師生倫理，在明知對方性自主判斷能力、保護自我權益意識未臻成熟，卻仍是為滿足一己色慾，大膽利用平日上課前、午休時間，在校園內與對方發生性行為，其行為尚非惡性輕微，對女學生的身心健康、人格發展均有不良影響。

法官念及，該名老師沒有前科，且犯後自始坦承犯行，兼衡其犯罪手段、情節、家庭經濟狀況、已婚育有一子女、另名小孩即將出生等情況，依犯對於未滿十四歲女子性交罪，共三罪，各處有期徒刑3年1月，合併應執行3年6月。