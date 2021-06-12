單身者注意！「這7種夢境」代表愛情快來了

▲7種夢境代表另一半很有可能在近期出現。(圖／Unsplash)

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有些時候，夢境的內容，會讓清醒後的你有些疑惑，不禁想問，這代表什麼意思？據《旺好運》網站指出，有些特定的夢境內容，很可能與現實生活有關，以下7種夢境如果夢到了，表示單身的你，近來桃花運旺，有找到另一半的機會。

姻緣夢一：夢到與陌生人戀愛

一位陌生人出現在自己的夢裡，你們一見鍾情、墜入愛河，這夢境代表潛意識中，你渴望愛情，也可能代表有人正想接近你、跟你親近，多注意身邊來往的人，很可能有發展的機會。

姻緣夢二：夢到喜歡的花香、香水味

如果自己睡覺的地方，沒有其它特別味道，導致帶入夢裡的話，在夢中出現自己喜歡的花香或香水味道，代表身邊會出現有品味的對象，記得要把握機會。

姻緣夢三：夢到幫別人洗手

夢裡出現幫對象洗手，很可能身邊已有人開始對你展開行動及追求，你只要稍微注意就能發現。

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姻緣夢四：夢到和別人一起嬉戲

尤其是一起洗澡，這暗示你要敞開心胸，接納他人，就會出現桃花。

姻緣夢五：夢到魚跳出水面與你嬉戲

夢中的你也是高興的，代表桃花運將至，會出現性感或帥氣類型的對象。

姻緣夢六：夢到與過世親人討論自己的婚姻

這很可能是預言夢，身邊出現了適合結婚的對象。

姻緣夢七：夢到暗戀的人

如果暗戀對象是帶著笑容跟你聊天說笑，代表近期桃花運旺盛，也有機會跟心儀對象拉近距離。