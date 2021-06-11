快訊／新北疫情爆發累計195死「今增14死」　分佈年齡層曝光！





▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患被安置院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心11日公布，今日新增之286例本土病例，新北市新增120例。新北市府衛生局表示，5月中至今日統計，已有195確診者死亡。

指揮中心稍早公布國內新增24例新冠死亡個案，都是50歲以上年紀較長者，當中有有1名70多歲男性，6/8日發病1天就死亡，死後才確診，他本身有慢性疾病，活動接觸史都還在調查中。另有1名60多歲女性，曾經接觸確診者，5月31日採檢、6/1確診收治防疫旅館，然而他6/5送醫到院前無生命跡象，當日死亡。其中，新北市今日14例確診者死亡，介於50-80多歲。

新北市長侯友宜說，社區篩檢站目前總篩檢52320，最新陽性率1.8％，目前已篩出960確診者，昨日新增41例，大多都是無症狀及輕症患者。因此，也呈現出廣篩的重要性，找出隱藏性確診者。

侯友宜也公布各區最新累計數據，包括：板橋1155例，中和862例，三重670例，新莊486例，永和421例，土城384例，新店277例。

個案分佈以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、臺北市49例、桃園市19例、新竹縣12例、基隆市8例、彰化縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹市各3例、雲林縣及花蓮縣各2例、臺南市1例。其中雙北地區以外縣市117例中，109例為已知感染源，8例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，共計為男性12位、女性12位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月3日至6月8日，確診日介於5月15日至6月10日，死亡日介於6月2日至6月9日。

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案12479)，為泰國籍30多歲男性移工，2月7日曾在泰國當地檢出COVID-19陽性，3月23日自泰國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，4月7日檢疫期滿採檢結果為陰性，6月8日出現發燒及咳嗽症狀，6月10日就醫採檢，於今日確診(Ct值31，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體陽性)；已匡列個案接觸者13人，皆列為居家隔離。

指揮中心統計，累計804,931例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含781,334例排除)，其中12,500例確診，分別為1,153例境外移入，11,294例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增9例空號 (案6616、9671、10339、10348、10350、10359、10452、11381、11865)，累計87例移除為空號。確診個案中385例死亡。