LIVE／新北今增120例「板橋持續紫爆」！　侯友宜最新說明

記者羅婉庭／新北報導

指揮中心表示，今日新增之286例本土病例，為141例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月19日至6月10日。針對新北市新增120例，市長侯友宜召開記者會公布各行政區數量分佈、社區篩檢之陽性率及最新疫情數據分析，《ETtoday新聞雲》全程直播。

針對中央流行疫情指揮官陳時中10日表示新北確診病例持續為全國最多，關鍵原因在於廣篩，侯友宜上午回應，目前為止919例快篩陽性的民眾，大多都是無症狀，不會被發現，因此更顯示出廣篩的重要性，如果一直不找出來，傳播鏈蔓延的速度將會更快。

侯友宜強調，新北市一直以來非常積極的篩檢，因為只有廣篩才可以找出隱形的傳播鏈，這些平常不會被注意到的無症狀確診者，會讓阻絕疫情的工作變得更加困難。

個案分佈以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、臺北市49例、桃園市19例、新竹縣12例、基隆市8例、彰化縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹市各3例、雲林縣及花蓮縣各2例、臺南市1例。其中雙北地區以外縣市117例中，109例為已知感染源，8例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，共計為男性12位、女性12位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月3日至6月8日，確診日介於5月15日至6月10日，死亡日介於6月2日至6月9日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案12479)，為泰國籍30多歲男性移工，2月7日曾在泰國當地檢出COVID-19陽性，3月23日自泰國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，4月7日檢疫期滿採檢結果為陰性，6月8日出現發燒及咳嗽症狀，6月10日就醫採檢，於今日確診(Ct值31，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體陽性)；已匡列個案接觸者13人，皆列為居家隔離。

指揮中心統計，累計804,931例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含781,334例排除)，其中12,500例確診，分別為1,153例境外移入，11,294例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增9例空號 (案6616、9671、10339、10348、10350、10359、10452、11381、11865)，累計87例移除為空號。確診個案中385例死亡。