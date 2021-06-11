快訊／新光三越站前店停業3天　全店員工快篩

▲新光三越站前店休館3天，全員工進行快篩。（圖／翻攝自Google Map）



記者蔡惠如／綜合報導

全台最大百貨連鎖新光三越，接連兩天爆出店內櫃姐確診消息，其中還包括全台業績最高的百億大店台中中港，還有號稱內部工作人員出面向媒體投訴或在網路爆料，指控百貨端未善盡處理之責，對此新光三越今（6／11）早發出聲明，表示站前店休館3天，全員工進行快篩。

從5月中起，疫情已深入台灣社區，官方宣布全台升至防疫三級警戒，百貨公司人潮驟減9成，而日前有櫃姐向媒體與議員投訴，表示新光三越站前店有櫃姐隱匿家人疫情，持續來公司上班，咳嗽多日向樓管反應卻未獲處理，現在出現其他櫃姐確診案例，搞得全百貨人心惶惶，站前店也在6／10下午5點緊急宣布停業，且表示6／11更停業1天進行大消毒。

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無獨有偶的，旗下業績最好的台中中港店，也因衛生局告知有櫃姐確診，也在昨日閉店後進行消毒，並公告今日停業一天，但網路上卻傳出百貨獲知櫃姐確診，第一時間卻沒有告知同仁，直到營業時間結束才說要消毒。

對此新光三越發出聲明，表示各店於接獲確診者通知的第一時間，立即啟動防疫應變機制，包括週邊人員健康狀況及接觸史的調查與管理，並立即進行全館全面徹底清潔消毒作業。

業者表示，台北站前店接獲衛生局通知，當天立刻進行全館大清消，並針對跨樓層同仁進行健康狀況及接觸史調查，已請相關人員居家隔離及進行自主健康管理。為進一步確保專櫃人員及員工的健康安全，台北站前店6／11起休館一天進行清消後，再延長休館3天，從6／11至6／14期間，進行全員快篩，讓員工能安心工作。

而針對台中中港店，業者也補充說明昨晚間7點多接獲衛生局通知，得知該員為親屬接觸感染，即刻告知員工與在店內播音，宣布於晚間7點半進行閉店消毒，並於今日再休館一天，全面強化實施全館預防性消毒作業。而台中市政府也在稍早宣布將於中港店設立快篩站，篩檢新光三越中港店全部員工。