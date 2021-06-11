爸爸我被打了！他「接女兒電話嚇傻」秒奔銀行　結局反轉

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情持續延燒，卻有不法詐騙集團趁著疫情期間繼續詐騙，誇張的行徑讓人感到相當憤怒。其中，就有詐騙集團假冒成一名洪姓老翁的女兒，讓假冒者在電話中哭喊，使得老翁誤以為女兒被壞人抓走，嚇得提領100萬元要去贖回女兒。所幸，這起犯罪事件被機警的行員看破，讓警方順利將歹徒逮捕。

▲詐騙集團欺騙老翁，遭警方火速制止逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

據了解，洪男接獲電話指稱，女兒替人作保卻無錢抵債，被債主毆打成傷，歹徒還放出假冒的錄音檔「爸爸我被人打了，快來救我」、「你女兒欠債被打，快拿錢來贖」來欺騙老翁，讓他心急地到銀行提領100萬元，想趕緊將女兒救出。所幸，銀行行員及駐衛警及時通報，銀行行員與警方合作聯手逮捕詐欺車手，才順利保住老翁百萬老本。

警方到場了解時，洪姓老翁已在台灣銀行中興分行提領100萬元現金準備赴約，警方立即成立專案小組，率先在詐騙集團指定交款地點草屯國小前部署，待車手現身取款時當場逮捕，並依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌帶回偵辦。

對此， 中興分局長黃念生表示，詐騙手法不論新舊，都可能造成民眾財產損失，詐騙集團善於利用心理戰術，製造威逼、恐嚇情境，在此特別呼籲，民眾若接到此類電話，請牢記「3不」及「3要」原則：1不聽信電話通知，要保持冷靜；2不告知個人資料，要立即查證；3不依據對方所留電話徵詢，要報警求助處理，以免落入詐騙集團圈套。