吳宗憲FB貼文遭諷「不知足」　2粉絲力挺反嗆「米蟲」慘了

▲吳宗憲去年因「憂鬱症不知足」言論惹議，網友為此互嗆鬧上法院。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

藝人吳宗憲去年主持電視節目時，因一段「憂鬱症原因是不知足」談話，遭罵翻，雖然吳解釋發言遭斷章取義，餘坡仍盪漾，有網友在吳的臉書po文下方留言「哭什麼哭不知足哦」，引起吳姓、廖姓2位男粉不滿，回嗆「沒人要的米蟲」、「你自殺趕快」因而被告，台北地檢署調查後，依公然侮辱罪起訴2男，並聲請簡易判決處刑。

吳宗憲在2020年主持《綜藝大熱門》節目時，對吐露有憂鬱症的來賓李明川說，「憂鬱症是因為不知足」，引發各界議論，李明川事後發文力挺吳，「「我真心相信憲哥是希望我能過得更好才會脫口而出」，「我是不會放在心上啦～不如就讓我們一起告別『不知足』，迎向『知足常樂』吧～（笑）。」

▲吳宗憲抒發個人心情，意外引起網友論戰。（圖／翻攝吳宗憲Jack Wu粉專）

不過後來吳宗憲在個人粉專「吳宗憲 Jack Wu」po文抒發個人生活心情時，陳姓網友3月16日在下方留言「哭什麼哭 不知足喔」，吳姓網友接著回嗆陳「我的合理懷疑，你憂鬱症很想死啦，請問你什麼時候要自殺？我幫你找記者啦」，「阿你自殺趕快 通知我過去拍」，「羨慕人家憲哥很紅啊」「你就是一個沒人要的米蟲嗎」。

另名廖姓男子也接著嗆陳：「你在家裡當米蟲，還是有一個有錢的男朋友？」「靠家裡當米蟲不可取喔」，陳姓網友不滿提告，檢察官認為吳男與廖男的言論內容與公共利益無關，公開在臉書上罵人「米蟲」等言詞足以毀損他人名譽，依加重誹謗等罪起訴吳男與廖男。

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