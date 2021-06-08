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施打疫苗前「哭著交代後事」…看母擔心他心碎：怎麼給信心？

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲有網友表示，媽媽非常擔心施打疫苗，甚至還哭著交代後事，令他相當難過。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／閔文昱報導

新冠肺炎疫情尚未趨緩，中央流行疫情指揮中心5日指出，目前已經編列40億元的經費，7日起全民都可免費施打疫苗，現行開放第一、二、三類人接種，未來會逐步往下開放。對此，一名網友表示，自己的媽媽很怕打針，擔心疫苗的副作用會發生在自己身上，甚至還哭著交代後事，令他感到相當難過，詢問「該怎麼給她信心？」

一名網友在PTT以「家人害怕打疫苗要怎麼安撫情緒？」為題發文表示，自己的媽媽是第一類身分，但她平常的工作沒什麼接觸風險，本來也沒有很急著要打疫苗，不過最近上司建議大家都去打疫苗，加上原PO也認為，「能打就去打比較安全。」讓她決定還是去接種疫苗。

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▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

原PO指出，到了接種疫苗的前一天，媽媽卻找他談話。她表明自己很怕打針，很怕疫苗的副作用發生在自己身上，也提到有些同事打了疫苗之後發燒好幾天讓她非常擔心，甚至邊說邊哭開始交代後事，寫了一張存款還有保險箱的名單給原PO。對此，原PO認為，媽媽可能有點反應過度了，不過還是很認真在安撫她。

原PO向媽媽說明，疫苗的技術還有嚴重副作用發生的機率其實很低，打疫苗的副作用比起染疫的後果其實要小得多。但看她還是非常不安，自己也只能安慰她先去睡覺。看到媽媽這樣難過也令原PO很難過也真的無能為力，詢問鄉民，「想請問一下大家有什麼建議嗎？明天送她去打疫苗前我該怎麼給她信心？」

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

文章曝光後，馬上就吸引許多鄉民討論，也紛紛給出建議，「跟她說現在可以打疫苗的人都是前世修來的福氣」、「血栓機率比你被雷批（劈）到還低」、「發燒是免疫反應的表現喔，別太擔心」、「如果染病可是要一個人孤單死掉，更可怕」、「我家人打完了，除了微燒+手臂酸之外，一切都很好，請你母親寬心吧」、「可以看這個影片跟著冥想，舒緩副作用，很有效」。

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