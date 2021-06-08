施打疫苗前「哭著交代後事」…看母擔心他心碎：怎麼給信心？

▲有網友表示，媽媽非常擔心施打疫苗，甚至還哭著交代後事，令他相當難過。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／閔文昱報導

新冠肺炎疫情尚未趨緩，中央流行疫情指揮中心5日指出，目前已經編列40億元的經費，7日起全民都可免費施打疫苗，現行開放第一、二、三類人接種，未來會逐步往下開放。對此，一名網友表示，自己的媽媽很怕打針，擔心疫苗的副作用會發生在自己身上，甚至還哭著交代後事，令他感到相當難過，詢問「該怎麼給她信心？」

一名網友在PTT以「家人害怕打疫苗要怎麼安撫情緒？」為題發文表示，自己的媽媽是第一類身分，但她平常的工作沒什麼接觸風險，本來也沒有很急著要打疫苗，不過最近上司建議大家都去打疫苗，加上原PO也認為，「能打就去打比較安全。」讓她決定還是去接種疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，到了接種疫苗的前一天，媽媽卻找他談話。她表明自己很怕打針，很怕疫苗的副作用發生在自己身上，也提到有些同事打了疫苗之後發燒好幾天讓她非常擔心，甚至邊說邊哭開始交代後事，寫了一張存款還有保險箱的名單給原PO。對此，原PO認為，媽媽可能有點反應過度了，不過還是很認真在安撫她。

原PO向媽媽說明，疫苗的技術還有嚴重副作用發生的機率其實很低，打疫苗的副作用比起染疫的後果其實要小得多。但看她還是非常不安，自己也只能安慰她先去睡覺。看到媽媽這樣難過也令原PO很難過也真的無能為力，詢問鄉民，「想請問一下大家有什麼建議嗎？明天送她去打疫苗前我該怎麼給她信心？」

文章曝光後，馬上就吸引許多鄉民討論，也紛紛給出建議，「跟她說現在可以打疫苗的人都是前世修來的福氣」、「血栓機率比你被雷批（劈）到還低」、「發燒是免疫反應的表現喔，別太擔心」、「如果染病可是要一個人孤單死掉，更可怕」、「我家人打完了，除了微燒+手臂酸之外，一切都很好，請你母親寬心吧」、「可以看這個影片跟著冥想，舒緩副作用，很有效」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘