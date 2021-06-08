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2道「降雨回波」移入中！午後6小時雨勢最猛　降雨熱區出爐

▲降雨回波移入陸地中，午後為中南部、山區帶來降雨。（圖／氣象局）

▲降雨回波移入陸地中，午後為中南部、山區帶來降雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

梅雨鋒面離開台灣上空，今日各地天氣趨於穩定，不過台灣附近水氣豐沛，加上太陽照射，今日午後雷陣雨雨勢仍大，預計下午2點到8點是主要降雨時段，目前東南側已有降雨回波逐漸移入中，午後中南部、各地山區都有局部大雨。

氣象局預報員伍婉華表示，今日高雄以北地區太陽露臉，雖然鋒面離開，但台灣附近水氣豐沛，搭配白天的太陽照射，午後雷雨雨勢仍大，從雷達回波圖來看，台灣東方、南方、澎湖、金門附近海面已有降雨回波移入，東半部、恆春半島、澎湖、金門有短暫雷雨，西半部上半天多雲到晴，午後則有雷陣雨，降雨時間主要集中在下午2點到8點，中南部、各地山區都有局部大雨。

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▲中南部、各地山區今日午後防大雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預測今日起天氣持續穩定，今日各地溫度悶熱，西半部高溫32到33度、東半部30到31度，周五、六台灣上空水氣減少，各地都可見陽光露臉，僅恆春半島、花東地區有斷斷續續零星降雨，其他地區則是午後雷雨為主。而周日、下周一則是南部有零星陣雨，其他地區午後熱雨。

另外，目前南方海面上有一個低壓帶，其中有一個熱帶系統正在消消長長中，不過全世界的預測模式對該系統預報還不一致，該系統這周還不會影響台灣天氣，若未來順利成為熱帶擾動，甚至進一步生成颱風，就有機會對台灣帶來影響。

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