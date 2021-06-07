牙齦流血、四肢瘀青！30多歲女打AZ後疑似「血栓」　近期第四例

▲尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心公布最新疫苗接種數據，6/5-6/6共有1萬7205人次接種，累積接種72萬4900人次。週末也收到7件疑似嚴重不良反應通報，其中一名30多歲女性接種後8天牙齦流血、12日後發生腹瀉、四肢及腹部有瘀青而至醫院就醫，經檢查有血小板低下，D-dimer 異常而住院診治，疑似血栓併血小板低下症侯群，目前門診持續追蹤中。

本土疫情爆發後疫苗接種率倍增，不良事件通報也隨之增加。指揮中心6月2日公布台灣首例施打疫苗後血栓個案，為30多歲男性，5/12接種第一劑AZ疫苗7天後，出現發燒、持續頭痛、腹痛症狀，就醫抽血檢查後，發現為血栓併血小板低下症候群（TTS），自費70萬施打免疫球蛋白保命，指揮中心已請健保署研議先給付，之後再進行代位求償。

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在首例案例通報後，6月4日又有一名1名20多歲女性，接種後2天出現右肘瘀青、頭痛、噁心、腹痛、胸悶等症狀，就醫檢查有血小板偏低、D-dimer 異常而住院診治，持續追蹤中。

新冠疫苗接種至今累積932例不良事件通報，其中79例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。莊人祥表示，今日通報的個案，疑似近期通報第四例疑似血栓個案。而除了首例確定個案外，另外兩例是否為血栓，都還有待預防接種諮詢委員會（ACIP）開會認定。