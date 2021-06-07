疫苗改「全公費」！自費接種第一劑的年輕人怎麼辦？　陳時中幫解套

▲醫護人員接種新冠疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心明（8）日將在預防接種會議中討論疫苗順位調整，指揮官陳時中今（7）日也在記者會上宣布，未來將不再開放自費，但未來將保留一部分劑量，供已自費接種第一劑的民眾施打，詳細數量有待統計後公布。

5月本土疫情爆發前，各界對疫苗接種意願低，每天接種數約在2000劑左右，指揮中心為了挽救疫苗打氣，開放民眾自費接種，當時有不少青壯年與留學生因自身需求紛紛響應。

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不過，在疫情爆發後，全台都在等疫苗，指揮中心也規劃醫護等前三類族群先打，也將採全公費免費接種，讓自費接種第一劑者，恐無法順利在10到12周接上第二劑，讓許多被要求持有2劑疫苗接種證明才能入學的留學生十分緊張。

陳時中下午在記者會被問及此事原本回應，「還是全部採取公費施打」，在聽聞留學生難處後便表示，自費與公費的差別在於收費問題，會保留一部分疫苗給自費接種10至12周者可以打第二劑，人數與收費方式還有待後續規劃。

根據指揮中心規定，民眾自費接種新冠疫苗所需的費用為掛號費、診察費、注射費等；疫苗費用則是免收。指揮中心也協調各級醫院收費上限，醫學中心600元，區域醫院550元，地區醫院 500元。

公費疫苗雖然免收診察費、注射費與疫苗費，但仍須依院所等級付掛號費，例如台大醫院收299元、北市聯醫收50元。莊人祥表示，免費開放全民接種後，符合接種資格者仍須持健保卡報到驗證身份，但無須支付費用。