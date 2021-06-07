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疫苗改「全公費」！自費接種第一劑的年輕人怎麼辦？　陳時中幫解套

▲▼ 日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多第一類醫護人員及台北市環保局外勤收運垃圾人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣 。（圖／記者李毓康攝）

▲醫護人員接種新冠疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心明（8）日將在預防接種會議中討論疫苗順位調整，指揮官陳時中今（7）日也在記者會上宣布，未來將不再開放自費，但未來將保留一部分劑量，供已自費接種第一劑的民眾施打，詳細數量有待統計後公布。

5月本土疫情爆發前，各界對疫苗接種意願低，每天接種數約在2000劑左右，指揮中心為了挽救疫苗打氣，開放民眾自費接種，當時有不少青壯年與留學生因自身需求紛紛響應。

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不過，在疫情爆發後，全台都在等疫苗，指揮中心也規劃醫護等前三類族群先打，也將採全公費免費接種，讓自費接種第一劑者，恐無法順利在10到12周接上第二劑，讓許多被要求持有2劑疫苗接種證明才能入學的留學生十分緊張。

陳時中下午在記者會被問及此事原本回應，「還是全部採取公費施打」，在聽聞留學生難處後便表示，自費與公費的差別在於收費問題，會保留一部分疫苗給自費接種10至12周者可以打第二劑，人數與收費方式還有待後續規劃。

根據指揮中心規定，民眾自費接種新冠疫苗所需的費用為掛號費、診察費、注射費等；疫苗費用則是免收。指揮中心也協調各級醫院收費上限，醫學中心600元，區域醫院550元，地區醫院 500元。

公費疫苗雖然免收診察費、注射費與疫苗費，但仍須依院所等級付掛號費，例如台大醫院收299元、北市聯醫收50元。莊人祥表示，免費開放全民接種後，符合接種資格者仍須持健保卡報到驗證身份，但無須支付費用。

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