指考延期像長跑衝刺「距離忽拉長」　網心疼：沒畢典還多苦1個月

▲今年指考延期。圖為108年指考。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

全台三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，大學指考原本於7月3日至5日舉行，但教育部長潘文忠稍早就宣布，指考延期至7月28日。指考延後將近一個月，不少網友都對此感到訝異，紛紛留言表示，「太晚了吧」、「還好我考完了」、「倒數日曆撕掉的又要貼回去」。

針對指考延至7月28日至30日辦理一事，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「現在指考生多一個月準備在想什麼」為題發文，提到原本模擬考錯一大堆的考生，不知道是否會慶幸多一個月準備。也有人發文表示，「好扯喔」，第一次看到大學考試延這麼久，而且每間考場教室都只剩下20人。

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「痛苦多延長一個月而已」、「多苦一個月，少玩一個月」、「痛苦+30，智力+0」、「一個月改變不了什麼」、「這樣的痛苦還要多久」、「闈場的老師們才X吧，要多關一個月不能出來」、「這就像長跑一樣，快到終點要衝刺了，突然發現距離變長了，幫考生QQ」、「再凌遲一個月」、「都沒畢典了，還要多讀一個月」。

▲網友認為，指考延期對考生而言不會慶幸，反而更痛苦。圖為110學年度學測考場狀況。（圖／大考中心提供）

潘文忠稍早表示，指考延期至7月28日（三）至7月30日（五）辦理，會以最高防疫規格進行以下試務規畫：

1、調降每間試場人數至20人。

2、確保考生間距達1.5公尺以上。

3、試務人員優先施打疫苗，提高防疫規格。

潘文忠特別提到，謝謝指揮中心讓參與幫忙的指考試務人員優先施打疫苗，也增加各項防疫措施準備，這部分希望7月底疫情能夠趨緩，也已做了最高規格防疫準備，希望幫忙這屆4萬多的考生要進入大學的指考。另外，潘文忠說，原本預定111年的學測試辦考試會取消，大考中心原來所要進行試考的紙本練習卷會在8月底送到學校，讓學生仍然可做有關111學年度學測的練習。