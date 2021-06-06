當自己家？搬家工人「躺沙發、坐冷氣」…網全看傻：討債集團吧！

▲有網友遇到「超誇張」搬家工人，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

搬家時，多數人會選擇找搬家公司，不過若遇到素質不好的搬家工人，恐怕連家都還沒搬成，心情就大受影響。一名網友在臉書分享，自己請搬家工人幫忙搬家，想不到他們竟把別人家當作「自己家」，不僅坐在冷氣上，甚至還躺在沙發上休息，種種誇張的行徑讓她忍無可忍，怒轟「通通給老娘滾出去！」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己第一次請搬家公司協助搬家，想不到竟遇到素質低落的搬家工人，原本請他們先等鄰居回來開門再開始搬，想不到竟看到一名工人躺在她家的沙發上，甚至還將她的外套當作枕頭，讓她相當傻眼，直呼「噁不噁心啊」！

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▲搬家工跨坐在原PO的冷氣上，還辯稱「我沒有坐到啊！」

原PO接著指出，還有一名工人直接坐在她的冷氣上，請對方下來時竟還稱，「我沒有坐到啊！」讓她瞬間暴怒，「哈囉～是有沒有坐到的問題嗎？跨在我的東西上面，你覺得我會很爽很高興是不是？」最後決定向老闆回報狀況，並給予車馬費請工人通通離開，「1000塊打發，通通給老娘滾出去！」。

誇張的行徑全被原PO給拍了下來，怒批「吃檳榔滑手機躺在我的外套上，坐在我的冷氣壓縮機上面還狡辯，而且口罩戴在下巴是怎樣啦！」對此，不少網友也紛紛留言，「這些是來討債的嗎」、「這應該是當天剛請的臨時嗎？正常搬家公司不會這樣喔！光拖鞋就完全不合格了」、「這種素質，一看就是出來領便當的」。

▼原PO附上與老闆對話。