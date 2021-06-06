鄭文燦：6／14不可能解除三級警戒　「要有心理準備會延長」





▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛、陳羿妏／桃園報導

桃園今（6日）新增16例本土個案，累計256人確診。市府下午召開防疫記者會，再次呼籲，端午節不活動，留在家簡單幸福，更直言「6/14解封三級管制（警戒），是不可能的」。

鄭文燦說明，三級警戒發布後，市府就將6、7月等大型活動都取消，包括端午節包粽子、划龍舟等文化節慶活動一併歸零，主要6/14是端午節前後，他認為，家庭之間可減少聚會，外地工作的孩子則可留在當地，不一定要返家，因搭乘大眾運輸工具，容易產生群聚，這段時間用視訊電話問候，應該是最安全的方法，也再次呼籲民眾，端午節不活動，留在家簡單幸福。

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鄭文燦也表示，教育部已在評估延長暑假，從原本畢業典禮取消到畢業、暑期活動都做了調整，有關國中會考、免試入學、會考、教師甄試部分則會延長，其中高中以下教師甄試會縮小規模，以防疫優先，延至7月舉行。

此外，鄭文燦直言，「這段時間我們希望把活動降到最低，如果能夠減少90％活動，那麼Ro值可下降到1以下，傳播鏈也比較容易阻斷，社區感染風險會降低，雖然6/14快到，但所有防疫人員都知道，6/14要解除三級管制（警戒）是不可能的，目前還沒到轉折點，要有心理準備，必須要延長」。

鄭文燦接著說，「三級管制（警戒）會帶來生活轉變是必然的，在家庭生活、工作職場、社會活動、各式各樣經濟活動，都會受到影響，如果三級管制沒有影響，就不是管制」，不過，面對三級警戒將延長，他也鼓勵民眾，耐心以對 ，以新的角度面對挑戰，簡單幸福的生活，也許是防疫挑戰下一個新的方式。