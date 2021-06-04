颱風「3小時內減弱」海陸警20:30解除！深夜梅雨接力大雨繼續下

▲台北市區今日午後大雷雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風彩雲逐步逼近，搭配北方梅雨鋒面、熱對流影響，今日北台灣午後出現猛烈雨勢。中央氣象局表示，颱風將於未來3小時內減弱為熱帶性低氣壓，預計今晚8點30分解除海上、陸上警報，但是南邊仍有對流雲系發展，預計今晚到明晨西南部有雨。而明天起梅雨鋒面移到台灣上空，全台都有雨，尤其西半部、東北部會有短時強降雨。

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▲氣象局將於20:30解除颱風警報。（圖／翻攝氣象局直播）



氣象局預報員伍婉華表示，颱風暴風圈正在影響恆春半島，預計颱風將於未來3小時內減弱為熱帶低壓，氣象局將於晚上8點30分解除海上、陸上警報。不過縱使強度減弱，颱風或低壓仍會在今晚到明晨經過台灣南端，恆春、綠島、蘭嶼、西南部、東半部等沿海地區有強陣風與長浪。

▲彩雲暴風圈觸陸。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲彩雲颱風持續往東北方移動。（圖／氣象局）

今日午後大台北、基隆、宜蘭地區出現猛烈雨勢，台北市時雨量209毫米，目前累積344.5毫米，從雷達回波圖可看到，今日午後發展的對流雲系已減弱，但南邊仍有其他對流雲系接近中，預計今晚西南部部份地區仍有雨。

隨著颱風減弱，滯留鋒將接力影響，這道鋒面結構完整，可能會比上一次的梅雨鋒面帶來更多雨勢，預計鋒面周末抵達台灣上空，為各地帶來降雨，西半部、東北部將有陣雨或雷雨，降雨時間長，還會有瞬間強降雨，南部山區則有局部大豪雨。

▲北市府捷運站前因豪雨淹水。（圖／記者劉亮亨攝）