彰化麻將咖傳播鏈超毒！1傳16百分百染疫恐再+80　牌間現場曝　

▲員林市出現麻將牌咖確診者足跡清潔隊前往消毒。（圖／翻攝自員林市清潔隊臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣因麻將牌咖群聚已知有16人及1民代確診，衛生局長葉彥伯指出未來恐怕會再增加80人確診，和確診者同桌打牌，感染率百分百，同時提醒5月16日以後曾打牌者，盡速就醫快篩，同時日前也匡列出確診者曾到過的埤頭鄉公所及員林市惠明街1處透天厝公寓。

得知惠明街1處公寓內有確診者足跡，附近的住戶氣呼呼的說．這處透天厝公寓內打牌群聚已經有10多年，固定成員除了打掃廚媽及主人以外，裡面的牌咖來自四面八方，主要以中年男女為主，出入其中形形色色，周遭住戶經常被洗牌聲音擾亂的不得安寧，但都敢怒不敢言。

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里長說，昨天清潔隊已經前往消毒，如今因為傳出麻將牌咖確診者有關連，甚至會開出30萬元的重罰，就連經常在巷弄內打麻將的民眾一聽後，這2天更是異常的安靜無聲。

埤頭鄉公所昨天也大消毒，鄉長杜懿彩說，她打過電話給確診者，有確認他沒有進到公所，這才讓她鬆了一口氣；而該名確診鄉代也說，他當時是到友人的牌咖聚會泡茶聊天後才染疫，5月31日隔離；外傳鄉代會於24日要開定期會，是因為鄉代確診才延期，副主席強調，中央發布三級警戒，疫情嚴峻不能群聚，目前暫時延到6月14日後再重行召開。

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