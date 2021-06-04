快訊／侯友宜感謝日本贈台124萬劑AZ疫苗　「我們心存感激」





▲侯友宜。（圖／資料照）

記者羅婉庭／新北報導

在國內本土疫情嚴峻之際，日本政府拍板提供台灣124萬劑AZ疫苗，上午10時左右，疫苗全數登機，預計下午14時40分抵達台灣。對此，新北市長侯友宜表示，國際友人贈台疫苗，非常的感謝，有疫苗讓市民們都得到保障，我們心存感恩。

侯友宜上午受訪時指出，在整體戰略思維裡面，雙北就是一級戰區，中央在統籌分配疫苗的時候，要有戰區分級的戰略思維，也尊重中央的考量，至於國際友人贈送台灣疫苗，我們非常的感謝，有疫苗讓我們的市民朋友們都得到保障，心存感恩。

自民黨議員古屋圭司4日在推特發文表示，日本一直到最後才正式發表向台灣提供124萬劑AZ疫苗的消息，原因是「為了避免中國的妨礙」。另外，他也提到，去年4月日本缺乏N95口罩時，台灣立刻送來了200萬枚口罩，在困難的時候互相幫助就是彼此信賴的證明。

在國內本土疫情嚴峻之際，日本政府拍板提供台灣124萬劑AZ疫苗，茂木敏充在記者會上表示，「希望此次疫苗可以對防止台灣疫情擴大做出貢獻。」

▼日本贈台124萬劑AZ疫苗上午全數登機。（圖／讀者提供）

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