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台中首例確診死！　一家9口全確診「無人可送最後一程」

記者黃翊婷／綜合報導

台中首例死亡個案是北屯家庭群聚案中的78歲李姓筍農（案7928），由於同住的9名家人全部染疫，包含妻子、3個兒子與媳婦、孫子等人在內，都沒有見上最後一面，也無法送爺爺走完人生最後一程。

▲北屯家庭群聚爺爺重症病逝，長女奔回台中崩潰：原下個月慶祝生日大壽。（圖／民眾提供）

▲李家長女奔回台中處理後事。（圖／民眾提供）

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據了解，李爺爺是一名筍農，平時都會到家對面的筍園工作，5月23日開始出現相關症狀，5月27日因為妻子（案7527，72歲）確診染疫，他在5月28日前往醫院採檢也確認染疫，接著孫子、長媳、次媳，甚至連到家中作客的鄰居都相繼確診。截至6月3日為止，北屯家族群聚案的傳播鏈已超過20人。

更令人遺憾的是，李爺爺2日下午3時31分在豐原部立醫院搶救無效病逝，也是台中首例確診者死亡個案，由於一家9人通通染疫，不僅無法見上最後一面，也無法送爺爺走完人生最後一程。

從苗栗趕回台中處理後事的李家長女哭著說，下個月就是爸爸生日大壽，原本全家已經計畫要好好慶祝，沒想到一場疫情，讓全家人都見不到爸爸最後一面。

▲台中本土確診+5、1人死亡　足跡遍及彩券行、黃昏市場、美容室。（圖／市府提供）

▲北屯家庭群聚案關係圖。（圖／台中市政府提供）

台中市議員曾朝榮說，該家族兒子、媳婦等都染疫分別收治在慈濟醫院，或是在防疫旅館隔離中，面對失去家人悲痛的同時，還要與病魔搏鬥，讓人不忍，「依法，確診者遺體必須在24小時內火化，但後續呢？誰能幫忙？家人內心哀慟無比，卻什麼事情都做不了。」事後他已先捐出10萬元協助家屬，後續會再募40萬元協助此家族。

台中市民政局長吳世瑋也表示，事後有請里長全力協助火化遺體，骨灰也已經送至殯儀館安置。不過，李爺爺病逝之後，最先確診的奶奶情況也不樂觀，台中市衛生局長曾梓展提到，當時爺爺的家人決定不插管、不急救，最終在未插管的情況下慢慢走了，如今奶奶也轉重症，甚至出現血氧下降的情況，醫院方面正在全力進行救治中。

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