　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日助124萬劑疫苗！竟是「美日台餐敘」促成　日媒曝：安倍是推手

▲▼日本首相安倍晉三宣布將辭去首相職務。（圖／路透）

▲日本援助台灣124萬疫苗，日媒爆料「安倍是推手」，背後還有美國協助。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

日本政府宣布提供台灣124萬劑AZ疫苗，而且4日就會透過空運送到台灣，未來也有可能「追加提供」更多疫苗。有日媒3日爆料事件的內幕，原來這次日本捐贈台灣疫苗，前首相安倍晉三及多名自民黨國會議員在檯面下出了很多力，加上美國駐日大使楊舟推動，才能如此快速地敲定。

根據《產經新聞》報導，我國駐日代表謝長廷5月24日晚間與美國駐日代理大使楊舟、前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人進行餐敘及交換意見。薗浦健太郎被問到，日本打算怎麼使用採購的AZ疫苗時，他回答，日本未使用AZ疫苗作為公費疫苗，有考慮將AZ疫苗讓給台灣，楊舟聽了隨即贊同是一個好主意。

三方最後達成共識，薗浦健太郎隔天立刻向安倍晉三匯報了餐敘的情況，同時點出台灣希望合作（獲得未使用的疫苗）的意願。安倍聽了之後表示「那（我們）要立刻展開行動」。

▲▼日本大規模疫苗接種中心,疫苗施打,新冠疫苗。（圖／路透）

▲日本未採用AZ疫苗作為公費疫苗。（圖／路透）

由於疫苗屬於國有財產，如果要讓渡給其他國家，必須要獲得財政部的同意，在向副首相兼財務大臣麻生太郎匯報後，得到了首相菅義偉的批准，並指派內閣官房長官加藤勝信協調相關省廳的行動。

報導指出，日本外務省最初想透過COVAX提供台灣疫苗，但安倍及其他相關人士認為，透過COVAX太過於費時，加上台方希望「不論數量多少，都希望可以盡快拿到」，因此最後才決定以「日台互助」方式提供疫苗，而非透過COVAX。

一名參與行動的國會議員表示，日本以前面臨地震、口罩短缺時，台灣曾經支援了大量善款及口罩，這一次將疫苗作為回禮給與台灣，他認為日本國民應該也會支持「我們有在災難等困難時期互助的歷史，我們會獲得人民的理解」。

日本政府盡快辦理了相關程序，並於3日確定提供台灣124萬劑。報導最後提到，除了目前的124萬劑外，日本政府也正在評估，是否要追加提供台灣更多AZ疫苗。

ET快訊
彩雲變強了！全台水彈灌3天「大雷雨」轟2地區　登陸降雨時程曝
快訊／彩雲加速逼近「海陸警報齊發」！路徑恐穿南台　不排除登陸
快訊／美國宣布疫苗捐贈計畫！6月給亞洲700萬劑「台灣在名單
幕後／關鍵餐敘促成「日本送疫苗」　蔡英文請這2人背後助拳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國首批捐贈「包含台灣」　疫苗廠牌有輝瑞、莫德納、嬌生

日助124萬劑疫苗！竟是「美日台餐敘」促成　日媒曝：安倍是推手

日本供台124萬劑AZ疫苗　日官員：不只這一次

快訊／美國宣布疫苗捐贈計畫！6月給亞洲700萬劑「台灣在名單內」

日本傳國會議員喊捐1000萬劑「報恩」　5大關鍵原因成難題

日本供應AZ疫苗　日本航空證實：客機載貨4日下午抵台

中國全面打擊比特幣挖礦　礦機巨頭喊痛積極海外擴廠

快訊／日本送120萬劑AZ「來台班機時間」曝光　陳時中回應了

「超胸童顏」嫩妹網紅驚爆罹甲狀腺癌！　上萬粉絲心痛集氣

快訊／印尼馬魯古海6.1地震！深度31公里　周邊沿岸嚴防海嘯

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

新增364例本土、219例校正回歸　 陳時中：疫情有新高峰

吳亦凡「連纏3正妹」狂爆渣男行徑！　遭抖秘戀內幕…私訊截圖全曝光

紓困4.0來了！農漁民每人領1萬　蘇貞昌加碼84項措施最快6/4入帳

美國首批捐贈「包含台灣」　疫苗廠牌有輝瑞、莫德納、嬌生

日助124萬劑疫苗！竟是「美日台餐敘」促成　日媒曝：安倍是推手

日本供台124萬劑AZ疫苗　日官員：不只這一次

快訊／美國宣布疫苗捐贈計畫！6月給亞洲700萬劑「台灣在名單內」

日本傳國會議員喊捐1000萬劑「報恩」　5大關鍵原因成難題

日本供應AZ疫苗　日本航空證實：客機載貨4日下午抵台

中國全面打擊比特幣挖礦　礦機巨頭喊痛積極海外擴廠

快訊／日本送120萬劑AZ「來台班機時間」曝光　陳時中回應了

「超胸童顏」嫩妹網紅驚爆罹甲狀腺癌！　上萬粉絲心痛集氣

快訊／印尼馬魯古海6.1地震！深度31公里　周邊沿岸嚴防海嘯

21歲男迷賭博「欠40萬」！遭討債凌虐死　組頭：他自己摔倒撞墓碑

美國首批捐贈「包含台灣」　疫苗廠牌有輝瑞、莫德納、嬌生

22歲港大醫科生中風住院　4天前才接種BNT疫苗

日助124萬劑疫苗！竟是「美日台餐敘」促成　日媒曝：安倍是推手

日本供台124萬劑AZ疫苗　日官員：不只這一次

世足資格賽／中華開賽3分鐘就掉球　0比2尼泊爾主客場遭雙殺

魯伊曝G5敗因與喬治有關　PG自信能逼出搶七！兩隊主場都沒贏過

簡訊實聯制編8億元預算！藍委轟「趁火打劫」...NCC出面解釋了

Google發表 Pixel Buds A-Series入耳式耳機！充電15分鐘可聽3hrs

同居女友確診…男友「隔離落跑」！中和驚見防疫警街道大搜查

餓壞了！小貓軍團「爬大腿」抗議 奶音狂催開飯...網笑：在搶孤？

國際熱門新聞

快訊／美國宣布捐700萬劑疫苗「台灣在名單內」

傳國會議員喊捐1000萬劑　5大關鍵成難題

AZ疫苗6/4下午抵台　日航證實了

日124萬疫苗助台　安倍是推手

日本供台124萬劑AZ疫苗　日官員：不只這一次

快訊／日本送120萬劑AZ「來台班機時間」曝光　陳時中回應了

美國首捐疫苗「包含台灣」：有輝瑞、莫德納、嬌生

「超胸童顏」嫩妹網紅驚爆罹癌！

中國打擊比特幣挖礦和交易行為

夫妻6個月睡壞3張床　換姿勢就塌了

大邱購疫苗內幕曝！韓中央：市長恐遭詐欺

WHO要求義國重驗最早新冠病毒樣本

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

鯨魚屍發現龍涎香　漁夫爽賺4千萬

更多熱門

相關新聞

即／同居女友確診　中和男友「隔離落跑」

即／同居女友確診　中和男友「隔離落跑」

新北市中和南勢角3日晚間傳出有確診者亂跑，害得警方大陣仗出動、穿著防護衣在大街上追人。《ETtoday新聞雲》初步掌握，一名女子確診後被送至集中檢疫所隔離，同居男友也被匡列為居家隔離者，不料男方擅自離開住所，在大街上亂跑，讓民政人員、員警疲於奔命。

京元電快篩恐怖群聚！主管稱「不停工」

京元電快篩恐怖群聚！主管稱「不停工」

越南星馬疫情嚴峻　逾300位金融業台幹「狀況平安」！

越南星馬疫情嚴峻　逾300位金融業台幹「狀況平安」！

京元電內部信曝光！曾玟學：真的是服了

京元電內部信曝光！曾玟學：真的是服了

快訊／美國宣布捐700萬劑疫苗「台灣在名單內」

快訊／美國宣布捐700萬劑疫苗「台灣在名單內」

關鍵字：

台灣疫情台灣防疫新冠肺炎日本

讀者迴響

熱門新聞

彩雲變強了！大雷雨狂轟降雨時程曝

快訊／美國宣布捐700萬劑疫苗「台灣在名單內」

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

年輕人向陳時中道歉大賽

即／同居女友確診　中和男友「隔離落跑」

即／彩雲撲台海陸警齊發　恐登陸屏東

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

幕後／謝長廷關鍵餐敘促成日本送疫苗　這2人背後助拳

京元電快篩恐怖群聚！主管稱「不停工」

柯文哲曝控制台灣疫情「只剩2方法」

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

即／彩雲逼台！氣象局23:30發布陸上颱風警報

更多

最夯影音

更多
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面