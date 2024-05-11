小叔溜進大嫂房間「狂摸腳踝小腿還掐脖」　辯走錯房法官不信

▲高雄男子深夜溜進嫂嫂房間偷摸小腿和腳踝。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄男子阿山（化名）和哥哥、嫂嫂、母親同住在透天厝，去年1月某日深夜潛入嫂嫂房間趁她熟睡之際，偷摸嫂嫂的小腿和腳踝，嫂嫂睡夢間驚醒大叫，質問「你這樣你哥哥知道嗎？」阿山怕吵到其他人還掐住嫂嫂的脖子長達一分鐘，後來才倉皇離開，事後嫂嫂不忍了對小叔提告，阿山辯稱是走錯房間，但法官不信，審理後依強制猥褻罪判徒刑8月，傷害罪徒刑5月，都可易科罰金。

判決指出，阿山和哥哥、嫂嫂、母親和姪子同住在鳳山區一間透天厝，去年1月23日晚間11點左右，阿山悄悄進入了嫂嫂位於二樓的房間，坐在她的床邊，掀起被子偷摸她的腳踝和小腿。嫂嫂被觸醒後立即尖叫，阿山擔心被其他家人發現，便用一手摀住她的嘴，另一手掐住她的脖子。嫂嫂在被掐脖時一直重覆問：「你這樣你哥哥知道嗎？」最終，阿山才放開她，逃離現場。

嫂嫂在事件發生後，向教會的朋友和丈夫透露了這個事情，要求阿強寫下悔過書，也搬離同住的透天厝，然而，阿山在悔過書中寫道「並未進行任何性侵傷害」，這讓嫂嫂感到極度不滿，決定驗傷後報警提告。

高雄地院審理此案時，阿山辯稱他住在三樓，當晚因尿急下樓上廁所，回房間時因為昏沉，才會走錯房間。他還稱，當嫂嫂尖叫時他被嚇到，所以才會摀住她的嘴巴。

但法官認為，阿強平日與嫂嫂並無太多交集，也無宿怨，嫂嫂的房間布置與阿強的房間完全不同，且阿強已在家中居住超過40年，不可能認錯房間。因此不採信他的辯詞，審理後根據相關事證，依照強制猥褻罪判刑8個月，另外掐脖行為依據傷害罪再判刑5個月，可易科罰金，全案可上訴。