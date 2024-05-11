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「16年不吃不喝」醫師一驗超健康！　她堅稱：這是神蹟

▲▼26歲的安芭（Muluwork Ambaw）宣稱自己16年不吃不喝。（圖／翻攝自YouTube／Drew Binsky）

▲安芭宣稱自己16年不吃不喝。（圖／翻攝自YouTube／Drew Binsky）

記者吳美依／綜合報導

衣索比亞一名女子聲稱，自己16年以來「不吃不喝」，在國內外接受多次醫療檢查，結果都顯示身體狀況非常健康。儘管引來外界質疑，但她堅稱這是「神蹟」。

現年26歲的安芭（Muluwork Ambaw）宣稱10歲那一年突然不再需要進食或飲水，時至今日一點胃口都沒有。她接受美國冒險YouTuber賓斯基（Drew Binsky）採訪時說，「以前我和家人住在一起，他們叫我吃早餐然後去上學，我都假裝已經吃過了」，但仍清楚記得，最後吃的一樣東西是紅扁豆燉湯。

安芭平時就跟正常人一樣生活、上學、社交與工作，只是不吃不喝。她曾前往首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa）求醫，經過3年追蹤後，被醫師判定非常健康，消化道裡從來沒有出現食物、水或廢物，意味著沒有排便或排尿需求。她也曾前往杜拜跟卡達就醫，甚至接受心理健康檢查，卻無法查出任何問題。

長大後，安芭耗費大量時間進行園藝與種菜，有客人來訪時就可以下廚，同時也很享受烹飪，但從不感覺飢餓。不過，「不吃不喝」確實影響懷孕生子，她必須注射葡萄糖替肚中寶寶提供營養，生產後也無法哺乳。

安芭不知道自己為何突然食慾全消，但認定這個不尋常狀況是「神的傑作」，並且將會一直持續下去。面對外界質疑，她邀請眾人過來同住幾天，「他們很快就會看到，我不需要吃飯或喝水。」

 
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