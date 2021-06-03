男兒身的「她」想用女廁　網拍公司不錄用被申訴遭罰30萬

▲網拍公司因楊姓跨性別者用女廁問題，決議不錄用，遭申訴性別歧視挨罰30萬，提行政訴訟敗訴。（示意圖，非新聞當事人／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

楊姓民眾為生理男性，但性別認同為女、性向喜歡女生，於人力銀行自介為「跨性別女同志」，並在2019年3、4月間，到某服飾網拍公司求職，楊女面試時表達用女廁的需求，公司在部分女同仁無法接受下，問楊女是否能改用無障礙廁所，楊女認為遭性別歧視申訴，北市勞動局開罰30萬元，公司不服提告敗訴。

網拍公司主張，是因5月初討論時，認為楊女的程式、軟體專業未達標準，才沒率取她，後來會再向楊女討論廁所問題，是因還有其他職缺，想問她有無意願，且公司在明知她「跨性別女同志」的背景下，仍找她來面試，第一次面試討論女廁後，又找她二面，公司內也有多位同志員工，並沒有歧視楊女的意思，而辦公室同樓層沒有性別友善廁所，才提議她改用其他樓層的無障礙廁所。

北市勞動局指出，網拍公司主張楊女專業不足，卻沒提出面試時的紀錄或評核表，也提不出5月份討論不錄用楊女的會議紀錄，又如果真像網拍公司所說，已決議不錄用，為何又於之後再發電子郵件，向楊女討論用廁所的問題，且公司也自承，是因與楊女在廁所使用方面，無法達成共識才不錄取，顯然的確對跨性別者構成歧視。

楊女表示，公司在審理中也坦承，是因公司部分女同仁無法接受她用女廁，才不錄取她，但她無論自介、面試時，皆以女性姿態展現，且廁所一人一間，為何還需要其他員工同意，另提出一日本判決，內容也支持跨性別者，有權依性別認同使用廁所。

台北高等行政法院依雙方證詞，認為公司在楊女2次面試後，都沒說她專業不足以適任工作，而即使在部分女同仁不願讓楊女用女廁、開會決議不錄用後，公司卻又在之後詢問她是否能用無障礙廁所，遭對方反應歧視後就沒再回覆，顯然不錄用的決定，並不單純是考量楊女的工作能力，確實有性別歧視，認定勞動局開罰有理，判網拍公司敗訴。

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