快訊／逾4成感染源跟家人有關！　侯友宜警告：端午節勿探親訪友

新冠肺炎疫情延燒，行政院3日公布「紓困4.0」方案，針對因3級防疫而停業的運動事業從事人員，如教練、裁判、球評等，教育部長潘文忠指出，只要符合資格者，最高可補助4萬元；而補習班、課照中心、運動事業等受疫情衝擊，也可申請每位員工最高4萬的補貼。