快訊／逾4成感染源跟家人有關！　侯友宜警告：端午節勿探親訪友

記者楊蕓／新北報導
中央流行疫情指揮中心3日公布，國內增加585例本土確診個案，以新北市增加265例最多，新北市長侯友宜召開防疫記者會，指出有超過四成的感染源都跟家人親屬有關，接下來端午節連假快到了，避免家庭感染，呼籲市民「勿探親、勿訪友、不餐敘、不聚會」。
侯友宜表示，未來兩週是最重要關鍵，呼籲以視訊代替面對面問候、沒必要請不要外出，非民生物資必須店家，請暫停營業。
▼新北市確診者疑似感染源統計。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）
記者楊蕓／新北報導
中央流行疫情指揮中心3日公布，國內增加585例本土確診個案，以新北市增加265例最多，新北市長侯友宜召開防疫記者會，指出有超過四成的感染源都跟家人親屬有關，接下來端午節連假快到了，避免家庭感染，呼籲市民「勿探親、勿訪友、不餐敘、不聚會」。
侯友宜表示，未來兩週是最重要關鍵，呼籲以視訊代替面對面問候、沒必要請不要外出，非民生物資必須店家，請暫停營業。
▼新北市確診者疑似感染源統計。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）
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