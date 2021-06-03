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陸專家：全球都要建立「免疫屏障」　因病毒會往「免疫窪地」躲

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

▲大陸新冠疫苗已接種7億劑。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸疾控中心研究員邵一鳴2日表示，「免疫屏障」光是發達國家和中等收入國家建立並沒有用，必須全球建立，因為「哪個地方有『免疫窪地』，病毒就會往哪裡躲。」

邵一鳴在博鰲亞洲論壇全球健康論壇第二屆大會「新冠疫苗的研發、可及性與可負擔性」分論壇上指出，放眼整個國際疫苗競賽，上半場靠科技硬實力，下半場靠道德，「用中國話說，就是一定要德才兼備。」

▼大陸疾控中心研究員邵一鳴。（圖／翻攝央視）

▲▼大陸疾控中心研究員邵一鳴。（圖／翻攝央視）

邵一鳴提到，愛滋病的歷史便是「科技的成功、道德的倒退」，因為第一代、第二代乃至第三代的抗愛滋藥物製成後，都是發達國家在用，因此發達國家死亡率很快便下去了，但全球艾滋病死亡人數高峰期時一年高達200萬，而95%以上在發展中國家。

邵一鳴指出，在全球呼籲、發展中國家努力、發達國家自身覺醒、世衛組織推動等因素作用下，如今抗愛滋藥品的價格已大幅下降，愛滋病死亡人數也減少至四分之一，但這花了將近20年的時間，「新冠只是第2年，我不想等到第3年，我們應該在第2個歷史年的流行季，把這個問題真正解決好。」

邵一鳴強調，「免疫屏障」光發達國家和中等收入國家建立了都沒用，必須全球建立，因為「哪個地方有『免疫窪地』，病毒就往哪裡躲。」

邵一鳴進一步解釋，就像上一個流行季，中國控制好了，但是歐美是重災區，後來，流行季到了亞洲，「在這種情況下，只有盡快在全球建立起免疫屏障，才有可能成功。」

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

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