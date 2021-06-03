科興疫苗讓巴西4.6萬人小鎮4個月內起死回生！63歲婦拒打成唯一重症

▲塞拉納剩下一名重症患者仍然不願接種科興疫苗。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者王佩翊／編譯

巴西一座僅4.6萬人的小城鎮塞拉納（Serrana）實施科興疫苗的大規模集體接種計畫，這個計畫已經持續了4個月，5月底公布的免疫試驗初步結果顯示，塞拉納的死亡率、住院率以及有症狀的確診率都有顯著下降，而這也讓這個小鎮疫情獲得控制，並恢復正常生活。儘管如此，當地仍有一名重症婦人拒絕施打科興疫苗，她堅持只願接種輝瑞疫苗，但輝瑞在巴西非常少見。

根據《美聯社》報導，在疫情嚴峻的巴西，大陸科興疫苗計畫讓塞拉納成為一個近乎正常的「綠洲」，大多數的成年人都已經施打科興疫苗。這個被稱作「S計畫」的試驗已經持續4個月，他們先是將塞拉納劃分成四個區域，截至4月底，大多數的成年人都已經完成2劑的疫苗接種。

▲塞拉納鎮已完成大規模的科興疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）



據5月31日公布的最初試驗結果，在四個地區中的三個地區接種疫苗後，疫情就已經獲得了控制，不但死亡率下降了95%，住院率下降86%，就連確診個案出現症狀的機率也降低80%。巴西衛生監管機構創始人之一的韋希納（Gonzalo Vecina）表示，「毫無疑問，這代表疫苗是有效的。」

試驗結果也證實，只要四分之三的人口完成2劑的科興疫苗接種，即可控制當地的大流行。聖保羅州布坦研究所主任帕拉希奧斯（Ricardo Palacios）說，「這項試驗最重要的結果就是，我們發現即使不是全部的人都接種疫苗，仍可以控制大流行。」

儘管如此，塞拉納還是有一名重症的63歲婦人仍在等待輝瑞疫苗的到來。據悉，當初在大家都挽起袖子接種科興疫苗時，她拒絕了，她堅持只願施打輝瑞疫苗，然而輝瑞疫苗在巴西當地非常少見。

塞拉納的生活已經逐漸恢復正常，醫院不再出現大量的新冠患者，醫師們可以花更多的時間替其他疾病的病患治療，街道再度熱鬧起來，鄰居們會互相聊天、在周末烤肉，商店裡也再度出現排隊人潮。

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