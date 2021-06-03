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通信速率提升4倍　陸「量子鵲橋」技術挑戰最速光纖中繼器

▲陸科研團隊打造「量子鵲橋」，將通信速率提升4倍。（圖／CFP）

▲陸科研團隊打造「量子鵲橋」，將通信速率提升4倍。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國科學技術大學郭光燦院士團隊李傳鋒、周宗權研究組昨（2）日在《自然》期刊上發表量子通信領域的新突破，在國際上首次實現多模式復用的量子中繼基本鏈路，如同「鵲橋」一般，可將量子世界裡天各一方的「牛郎織女」通信速率提升4倍。

▲欲建構全球性的量子通信網，最大的技術難關便是量子極易衰減。（圖／CFP）

▲欲建構全球性的量子通信網，最大的技術難關便是量子極易衰減。（圖／CFP）

《新華網》報導，這種量子存儲器可以一次捕獲並存儲4對糾纏量子，等於獲得了四倍加速的糾纏分發速率，並且經實驗驗證，兩個節點之間的糾纏保真度超過80%。

周宗權將兩個分離的量子節點比喻為「牛郎」和「織女」，他表示，「牛郎和織女借助量子中繼這個鵲橋，可以在沒見面的情況下成功建立糾纏，順利實現了通信。」

國際科學界近年為建構全球性的量子通信網，最大的技術難關便是量子極易衰減，在光纖中的傳輸距離只有百公里量級。對此，科學家從「量子中繼」概念著手，將遠距離傳輸劃分為多個短距離，用量子中繼連接，以解決信號衰減的困擾。

李傳鋒提到，要使用量子中繼的技術，量子存儲器為核心要件，「之前大家用的是發射型量子存儲器，一次只能傳輸1個量子，效率低，亦或是一次傳輸多個量子，但精確率低。」

經過3年多努力，該團隊近期在國際上首次成功使用吸收型量子存儲器，演示了多模式復用的量子中繼基本鏈路。這種量子存儲器可以一次捕獲並存儲4對糾纏量子，等於獲得了四倍加速的糾纏分發速率，並且經實驗驗證，兩個節點之間的糾纏保真度超過80%。

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