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美睫店停業「不知道能撐多久」　7年級單親媽嘆：補助領得很心酸

▲▼桃園首例停止美容美容美睫業者停業到6月14日。（圖／美睫業者Annie提供）

▲桃園開首例停止美容美容美睫業者停業到6月14日，也讓相關業者頓失少了唯一收入來源。（圖／美睫業者Annie提供）

記者黃宥寧／桃園報導

為避免群聚感染，桃園市政府1日宣布新政策，要求美容、美甲等相關行業6/4至6/14停業。桃園美睫師Annie是位單親媽媽自行創業，靠美睫收入扛起全家生計。她受訪表示，沒宣布新政策時，為了客人健康已經停工，若算到6/14將近休業快一個月，她嘆口氣表示，收入頓時少10萬，補助也得分3次，對自營業有開店的人來說，真的領得很心酸。

7年級的Annie與前夫離婚後，獨立扶養2個孩子，好不容易鼓起勇氣用車子貸款，開了一家屬於自己的美甲美睫工作室，靠親和態度好手技慢慢累積客人。

但，創業之夢似乎被狠狠打醒。這波疫情從5月15日左右，台灣每天都超過100名本土確診，她為了不讓客人處於染疫危險之中，也在5月19日停業，本來期待6月1日可以復工，但沒想到桃園市政府在1日當天卻宣布新政策，更讓她措手不及。

Annie接受《ETtoday新聞雲》低落表示，店面房租、住家房租、開店貸款及孩子花費零總加起來得支出5萬元，加上她是單親媽媽，所有經濟支出得靠她一肩扛起。疫情嚴重孩子無法到學校上課，在家上課得另外額外買電腦讓孩子線上教學，她有兩個孩子，就得買兩台，而且也要增網路，但工作被迫停業的她，瞬間少了近10萬元收入，真的讓她直呼吃不消壓力好大！

▼自營工作者的Annie，可以領取3萬元紓困金，但是分3個月月領1萬。（圖／ETtoday）

▲▼一張表看懂紓困4.0（圖／ETtoday）

Annie表示，沒了收入但每個月的固定開銷，沒有補助仍一樣要付，她也難過表示，「我不知道可以撐多久...為什麼只有桃園被下令這樣的新政策？」同時提出疑問，「許多確診足跡也有連鎖量販店，那為什麼他們不需要停業？」對此她認為，雖然桃園市長鄭文燦有呼籲房東疫情期間能降租，但並不是每個房東都會願意，她也很希望桃園能夠比照高雄「理髮健康指引」，至少有配套措施，不至於斷人生計。

她的房東知道她的處境，主動降半年房租給她，讓她相當感動及感激。她也向記者表示，其實許多做美睫美甲相關都是單親媽媽，她們僅靠這份收入養活一家人，這次疫情來的猛烈，雖然自營工作者有3萬補助，卻得分3次領，對自營有開店的人來說，真的領得很心酸，最後她也向記者無奈表示就「共體時艱吧」。

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