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6月底大規模接種！怎麼打疫苗「五大重點」一次看

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心公布疫苗大規模接種作業規劃。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

指揮中心2日宣布大規模接種辦法，預計6月到8月間，疫苗若足夠的話，每周會完成100萬劑的做法，另建立疫苗接種預約平台，提供民眾預約服務，另外也公布「疫苗接種預約平台」，透過手機、藥局、四大超商可以進行預約。《ETtoday》整理疫苗預約方式、種類、接種地點等，一次報給你知。

▲▼指揮中心公布疫苗大規模接種作業規劃。（圖／指揮中心提供）

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▲疫苗大規模接種作業規劃。（圖／指揮中心提供）

一、台灣目前有的疫苗：
指揮官陳時中日前宣布，根據疫苗到貨時程，6月可望有200萬劑，到了8月包含國產疫苗在內，可以取得累計1000萬劑疫苗，目前台灣已完成採購並簽約的疫苗有AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑，另還有經由COVAX分配的476萬劑。

二、接種疫苗地點：
指揮中心說明，除利用現有醫療院所、衛生所佈點，外展也會設置社區、大型接種站，估計量能全開始每週可以接種100萬劑。目前計畫包含300家醫院、衛生所布點200家、診所6月起有800家，8月目標2000家。

另外，接種站和外展服務部分，則分為3類。1. 社區接種站根據六都等不同縣市規模估計，於社區設點。2. 外展服務在職場機關、企業、軍營設點，1000人以上就可媒合醫療院所接種。3. 大型接種站是利用假日期間，於棒球場或體育館設點施打疫苗。

▲▼預約施打疫苗機制。（圖／指揮中心提供）

▲預約施打疫苗機制。（圖／指揮中心提供）

三、預約接種疫苗平台：
指揮中心表示，透過唐鳳政委規劃，利用手機、電腦或者去四大超商、藥局就可以進行類似購買實名制口罩的預約工作，一週前先預約，在系統內看鄰近有哪些醫療院所或者接種站可以預約，時間到了就可到接種點去接種疫苗，這部分如果完成接種，可以領到接種紀錄卡，在健保卡上也會貼貼紙，資料會自動上傳資訊系統在手機健保快易通APP，查詢何時有接種疫苗。

▲▼疫苗比較懶人包（圖／ETtoday製）

▲疫苗比較懶人包。（圖／ETtoday製）

四、疫苗廠牌差異：
1.牛津AZ：牛津AZ疫苗是由英國、瑞典研發，種類為腺病毒載體，施打劑量共2劑，接種間隔28天，打完保護力約70％，優點是容易進入細胞，可儲存於一般冰箱，運送、保存相對方便。副作用則是注射部位腫痛、疲倦、痠痛、發燒或發冷，一般於接種後數日內均可緩解，但曾出現嚴重凝血症狀。

2.莫德納疫苗：莫德納疫苗是由美國研發，種類為mRNA，施打劑量共2劑，接種間隔28天，打完之後的保護力約94.1％，副作用為注射部位疼痛、頭痛、肌肉痛、關節痛、畏寒、發燒，不過，由於研發製造快，所以適合緊急疫情。另外，莫德納疫苗雖然保護力較高，適用於18歲以上族群，但接種後出現不良反應事件的頻率也比較高，例如接種部位出現紅斑、蕁麻疹，罕見個案則曾出現臉部麻痺或腫脹等症狀。

▲▼ 莫德納,Moderna,疫苗 。（圖／路透）

▲15萬劑莫德納疫苗於5月28日抵台。（圖／路透）

3. 輝瑞BNT疫苗：輝瑞BNT疫苗是由美國、德國研發，種類為mRNA，施打劑量共2劑，打完之後的保護力約95％，副作用為注射部位痠痛、頭痛、疲倦、發燒，不適合孕婦、16歲以下、有嚴重過敏史的人施打，但優點是研發製造快速，同樣適合緊急疫情。

▲▼輝瑞疫苗,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

４．國產疫苗：台灣也有2款國產疫苗已經進入試驗階段，種類為重組蛋白，優點是成分單純，不含病毒遺傳物質，安全性高，施打劑量共2劑，但保護力以及副作用等其他資訊，目前尚未公布。

五、疫苗接種對象分類：
若以8月可到貨的1000萬劑，且每人都打2劑的情況下來計算，等於僅有500萬人可以施打到疫苗。COVID-19疫苗公費接種對象累計至第九類的「65歲以上長者」後，已有456萬餘人，因此第十類、第十一類可能就無法施打到，遑論其他不在公費接種對象名單上的其他人。

第一類醫事人員／預估48.8萬人
第二類：中央及地方政府防疫人員／預估9萬人
第三類：高接觸風險第一線工作人員／預估3.5萬人
第四類：因特殊情形必要出國者／預估5000人
第五類：機構及社福照顧系統之人員及其照顧者／預估20萬人
第六類：75歲以上高齡長者／預估人數含在第九類
第七類：維持社會運作之必要人員（警察、憲兵）／預估5萬人
第八類：維持國家安全正常運作之必要人員（軍人）／預估20.8萬人
第九類：65歲以上長者／預估348.5萬人，含第六類人數
第十類：19歲至64歲易導致嚴重疾病之高風險族群、罕見疾病或重大傷病／預估387.5萬人
第十一類：50歲至64歲成人／預估530萬人

不過，根據指揮中心公布的資料指出，我國向國際洽購的疫苗有近2000萬劑，分別是與AZ購買的1000萬劑、與莫德納購買的505萬劑，以及從COVAX平台分配的476萬劑；此外，目前政府也已和國內疫苗廠談妥1000萬劑疫苗合約，未來也有機會再增加1000萬劑，施打對象有望再擴大。

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