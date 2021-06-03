6月底大規模接種！怎麼打疫苗「五大重點」一次看

▲指揮中心公布疫苗大規模接種作業規劃。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

指揮中心2日宣布大規模接種辦法，預計6月到8月間，疫苗若足夠的話，每周會完成100萬劑的做法，另建立疫苗接種預約平台，提供民眾預約服務，另外也公布「疫苗接種預約平台」，透過手機、藥局、四大超商可以進行預約。《ETtoday》整理疫苗預約方式、種類、接種地點等，一次報給你知。

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▲疫苗大規模接種作業規劃。（圖／指揮中心提供）

一、台灣目前有的疫苗：

指揮官陳時中日前宣布，根據疫苗到貨時程，6月可望有200萬劑，到了8月包含國產疫苗在內，可以取得累計1000萬劑疫苗，目前台灣已完成採購並簽約的疫苗有AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑，另還有經由COVAX分配的476萬劑。

二、接種疫苗地點：

指揮中心說明，除利用現有醫療院所、衛生所佈點，外展也會設置社區、大型接種站，估計量能全開始每週可以接種100萬劑。目前計畫包含300家醫院、衛生所布點200家、診所6月起有800家，8月目標2000家。

另外，接種站和外展服務部分，則分為3類。1. 社區接種站根據六都等不同縣市規模估計，於社區設點。2. 外展服務在職場機關、企業、軍營設點，1000人以上就可媒合醫療院所接種。3. 大型接種站是利用假日期間，於棒球場或體育館設點施打疫苗。

▲預約施打疫苗機制。（圖／指揮中心提供）

三、預約接種疫苗平台：

指揮中心表示，透過唐鳳政委規劃，利用手機、電腦或者去四大超商、藥局就可以進行類似購買實名制口罩的預約工作，一週前先預約，在系統內看鄰近有哪些醫療院所或者接種站可以預約，時間到了就可到接種點去接種疫苗，這部分如果完成接種，可以領到接種紀錄卡，在健保卡上也會貼貼紙，資料會自動上傳資訊系統在手機健保快易通APP，查詢何時有接種疫苗。

▲疫苗比較懶人包。（圖／ETtoday製）

四、疫苗廠牌差異：

1.牛津AZ：牛津AZ疫苗是由英國、瑞典研發，種類為腺病毒載體，施打劑量共2劑，接種間隔28天，打完保護力約70％，優點是容易進入細胞，可儲存於一般冰箱，運送、保存相對方便。副作用則是注射部位腫痛、疲倦、痠痛、發燒或發冷，一般於接種後數日內均可緩解，但曾出現嚴重凝血症狀。

2.莫德納疫苗：莫德納疫苗是由美國研發，種類為mRNA，施打劑量共2劑，接種間隔28天，打完之後的保護力約94.1％，副作用為注射部位疼痛、頭痛、肌肉痛、關節痛、畏寒、發燒，不過，由於研發製造快，所以適合緊急疫情。另外，莫德納疫苗雖然保護力較高，適用於18歲以上族群，但接種後出現不良反應事件的頻率也比較高，例如接種部位出現紅斑、蕁麻疹，罕見個案則曾出現臉部麻痺或腫脹等症狀。

▲15萬劑莫德納疫苗於5月28日抵台。（圖／路透）

3. 輝瑞BNT疫苗：輝瑞BNT疫苗是由美國、德國研發，種類為mRNA，施打劑量共2劑，打完之後的保護力約95％，副作用為注射部位痠痛、頭痛、疲倦、發燒，不適合孕婦、16歲以下、有嚴重過敏史的人施打，但優點是研發製造快速，同樣適合緊急疫情。

▲輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

４．國產疫苗：台灣也有2款國產疫苗已經進入試驗階段，種類為重組蛋白，優點是成分單純，不含病毒遺傳物質，安全性高，施打劑量共2劑，但保護力以及副作用等其他資訊，目前尚未公布。

五、疫苗接種對象分類：

若以8月可到貨的1000萬劑，且每人都打2劑的情況下來計算，等於僅有500萬人可以施打到疫苗。COVID-19疫苗公費接種對象累計至第九類的「65歲以上長者」後，已有456萬餘人，因此第十類、第十一類可能就無法施打到，遑論其他不在公費接種對象名單上的其他人。

第一類：醫事人員／預估48.8萬人

第二類：中央及地方政府防疫人員／預估9萬人

第三類：高接觸風險第一線工作人員／預估3.5萬人

第四類：因特殊情形必要出國者／預估5000人

第五類：機構及社福照顧系統之人員及其照顧者／預估20萬人

第六類：75歲以上高齡長者／預估人數含在第九類

第七類：維持社會運作之必要人員（警察、憲兵）／預估5萬人

第八類：維持國家安全正常運作之必要人員（軍人）／預估20.8萬人

第九類：65歲以上長者／預估348.5萬人，含第六類人數

第十類：19歲至64歲易導致嚴重疾病之高風險族群、罕見疾病或重大傷病／預估387.5萬人

第十一類：50歲至64歲成人／預估530萬人

不過，根據指揮中心公布的資料指出，我國向國際洽購的疫苗有近2000萬劑，分別是與AZ購買的1000萬劑、與莫德納購買的505萬劑，以及從COVAX平台分配的476萬劑；此外，目前政府也已和國內疫苗廠談妥1000萬劑疫苗合約，未來也有機會再增加1000萬劑，施打對象有望再擴大。

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