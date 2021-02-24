醫曝微整新趨勢　不只凍齡更要減齡！童妍針重啟膠原蛋白新生秘密

▲怎麼老這麼快？揭密醫美微整新趨勢，不只凍齡更要「減齡」。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）



▲2020年受到疫情衝擊，美國時代雜誌評為是史上「最糟的一年」。（圖／記者謝婷婷攝）

記者黃稜涵／採訪報導

2020年受到疫情衝擊，對於全球可以說是相當辛苦的一年，美國時代雜誌甚至評為是史上「最糟的一年」，而現在邁入新的一年，許多女性想要擺脫沉悶，希望自己變得更加優雅亮眼，其中就有不少愛美女性，透過肌膚微整保養來建立自信。

▲邁入新的一年，不少愛美女性透過肌膚微整保養來建立自信。

璞之妍診所蔡佳芬醫師指出，「現在的確有很多愛美的女生，會透過醫學美容的保養，來追求更好的自己，其實族群不外乎分為兩大類，一個是凍齡的訴求，一個是減齡的訴求，現在很多族群已經往減齡的訴求邁進，所以應該說『減齡』是現在最新的趨勢」。

▲璞之妍診所蔡佳芬醫師指出，大多愛美女性想「減齡」回到年輕狀態，是現在醫學美容最新的趨勢。

愛美女性想減齡回到年輕狀態，找到老化主因是關鍵，究竟凹陷、下垂、紋路等老化症狀出現的原因是什麼？蔡佳芬醫師說明，「老化的過程中，牽涉最大的一個原因，是來自於我們肌膚的組織還有膠原蛋白的流失，當肌膚組織及膠原蛋白流失之後，整個基底架構就會變得比較不穩而且薄弱，肌膚就會鬆垮、輪廓也會鬆弛下垂」。

▲蔡佳芬醫師提到，老化的過程中，牽涉最大的一個原因，就來自於肌膚組織及膠原蛋白的流失。

蔡佳芬醫師表示，「想擺脫老化，看起來年輕，就要針對基底對流失的膠院蛋白進行重建，肌膚基底的重建有很多的選擇，像是脂肪、玻尿酸的填充，也有許多希望效果自然的女性，會選擇透過『童妍針』改善，童妍針有別於其他產品，它沒有修復期，是一個自然且非填充式的保養療程，內部聚左旋乳酸成分能刺激自體膠原蛋白新生，有效解決老化根本，改善皺紋及凹陷的地方，拉提緊緻臉部線條，達到百分之百自然的年輕化」。

▲蔡佳芬醫師說明，童妍針能刺激自體膠原蛋白新生，達到百分之百自然的年輕化。

蔡佳芬醫師進一步說明，「相較於一般的填充式產品，童妍針很特別，它透過高端的製程及分離技術，由近乎百分之百的聚左旋乳酸微粒構成，相較於市面上一些右旋左旋混雜的產品，內含純左旋的產品在注射到我們皮膚的基底層之後，可以很大幅度的去誘發我們肌膚膠原的增生，甚至增生的幅度可以高達六倍之多。」

▲林亮辰皮膚專科診所林亮辰醫師表示，肌膚老化分為三層：骨骼骨架流失、膠原蛋白流失還有膚質惡化，建議可利用童妍針這樣膠原蛋白新生的材質分為三次治療。

透過醫美療程找回流失的膠原蛋白達到視覺上減齡的效果，已是現代愛美女性的一大福音，林亮辰皮膚專科診所 林亮辰醫師分享：「過去處理老化問題，通常會使用填充產品改善，但其實，用整形思維來解決老化是不對的。肌膚老化分為三層：骨骼骨架流失、膠原蛋白流失還有膚質惡化。所以可以利用童妍針這樣膠原蛋白新生的材質分為三次治療」

▲林亮辰醫師表示，透過童妍針的「減齡三部曲」可以達到視覺年紀抗老、自然漸進的效果。

童妍針在全球廣泛使用超過20年，已經有許多人視為固定的保養療程，在2021新推出的「減齡三部曲」更針對肌膚不同層面膠原蛋白的流失，從底層到表層，達到完美逆轉肌齡、有感的「減齡效果」。林亮辰醫師解釋，「首部曲第一次治療，針對老化流失的骨架進行重塑、支撐起臉部輪廓線條重建骨骼、強韌基底；在二部曲的時候，可以補充流失蛋白、立體輪廓，也可以做全面拉提，如同液態線雕，緊緻拉提下垂的輪廓線，讓臉部輪廓可假緊實立體；最後三部曲，在做第三次治療的時候，讓膚質改善、皮膚亮麗，這樣就可以達到視覺年紀抗老，而且自然漸進的效果」。林亮辰醫師說，其實每個人都適合減齡三部曲，因為膠原蛋白每天都在流失，透過分層分區分次的療程，先打底後雕塑和維持，全面改善肌膚問題，定期補充就能延緩老化。

▲醫師建議消費者，盡量選擇經過國際認證、國際大廠產品、專業醫師才能美得安心。

蔡佳芬醫師建議消費者「在追求醫學美容保養，尤其是牽涉到針劑注射時，一、要盡可能選擇國際大廠，而且品質可靠、歷史悠久的產品，二、一定要找施打經驗豐富的醫師，三、一定要認明原廠的產品，像童妍針，它的外盒上面都有一個QR code，可以去掃這個條碼確保你現在施打的產品是來自原廠的正貨，最後，記得一定不要去打分裝的產品。」