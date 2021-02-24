　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

醫曝微整新趨勢　不只凍齡更要減齡！童妍針重啟膠原蛋白新生秘密

▲怎麼老這麼快？揭密醫美微整新趨勢，不只凍齡更要「減齡」。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲怎麼老這麼快？揭密醫美微整新趨勢 不只凍齡更要「減齡」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲2020年受到疫情衝擊，美國時代雜誌評為是史上「最糟的一年」。（圖／記者謝婷婷攝）

記者黃稜涵／採訪報導

2020年受到疫情衝擊，對於全球可以說是相當辛苦的一年，美國時代雜誌甚至評為是史上「最糟的一年」，而現在邁入新的一年，許多女性想要擺脫沉悶，希望自己變得更加優雅亮眼，其中就有不少愛美女性，透過肌膚微整保養來建立自信。

▲怎麼老這麼快？揭密醫美微整新趨勢 不只凍齡更要「減齡」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲邁入新的一年，不少愛美女性透過肌膚微整保養來建立自信。

璞之妍診所蔡佳芬醫師指出，「現在的確有很多愛美的女生，會透過醫學美容的保養，來追求更好的自己，其實族群不外乎分為兩大類，一個是凍齡的訴求，一個是減齡的訴求，現在很多族群已經往減齡的訴求邁進，所以應該說『減齡』是現在最新的趨勢」。

▲怎麼老這麼快？揭密醫美微整新趨勢 不只凍齡更要「減齡」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲璞之妍診所蔡佳芬醫師指出，大多愛美女性想「減齡」回到年輕狀態，是現在醫學美容最新的趨勢。

愛美女性想減齡回到年輕狀態，找到老化主因是關鍵，究竟凹陷、下垂、紋路等老化症狀出現的原因是什麼？蔡佳芬醫師說明，「老化的過程中，牽涉最大的一個原因，是來自於我們肌膚的組織還有膠原蛋白的流失，當肌膚組織及膠原蛋白流失之後，整個基底架構就會變得比較不穩而且薄弱，肌膚就會鬆垮、輪廓也會鬆弛下垂」。

▲怎麼老這麼快？揭密醫美微整新趨勢 不只凍齡更要「減齡」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲蔡佳芬醫師提到，老化的過程中，牽涉最大的一個原因，就來自於肌膚組織及膠原蛋白的流失。

蔡佳芬醫師表示，「想擺脫老化，看起來年輕，就要針對基底對流失的膠院蛋白進行重建，肌膚基底的重建有很多的選擇，像是脂肪、玻尿酸的填充，也有許多希望效果自然的女性，會選擇透過『童妍針』改善，童妍針有別於其他產品，它沒有修復期，是一個自然且非填充式的保養療程，內部聚左旋乳酸成分能刺激自體膠原蛋白新生，有效解決老化根本，改善皺紋及凹陷的地方，拉提緊緻臉部線條，達到百分之百自然的年輕化」。

▲怎麼老這麼快？揭密醫美微整新趨勢 不只凍齡更要「減齡」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲蔡佳芬醫師說明，童妍針能刺激自體膠原蛋白新生，達到百分之百自然的年輕化。

蔡佳芬醫師進一步說明，「相較於一般的填充式產品，童妍針很特別，它透過高端的製程及分離技術，由近乎百分之百的聚左旋乳酸微粒構成，相較於市面上一些右旋左旋混雜的產品，內含純左旋的產品在注射到我們皮膚的基底層之後，可以很大幅度的去誘發我們肌膚膠原的增生，甚至增生的幅度可以高達六倍之多。」

▲怎麼老這麼快？揭密醫美微整新趨勢 不只凍齡更要「減齡」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲林亮辰皮膚專科診所林亮辰醫師表示，肌膚老化分為三層：骨骼骨架流失、膠原蛋白流失還有膚質惡化，建議可利用童妍針這樣膠原蛋白新生的材質分為三次治療。

透過醫美療程找回流失的膠原蛋白達到視覺上減齡的效果，已是現代愛美女性的一大福音，林亮辰皮膚專科診所 林亮辰醫師分享：「過去處理老化問題，通常會使用填充產品改善，但其實，用整形思維來解決老化是不對的。肌膚老化分為三層：骨骼骨架流失、膠原蛋白流失還有膚質惡化。所以可以利用童妍針這樣膠原蛋白新生的材質分為三次治療」

▲怎麼老這麼快？揭密醫美微整新趨勢 不只凍齡更要「減齡」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲林亮辰醫師表示，透過童妍針的「減齡三部曲」可以達到視覺年紀抗老、自然漸進的效果。

童妍針在全球廣泛使用超過20年，已經有許多人視為固定的保養療程，在2021新推出的「減齡三部曲」更針對肌膚不同層面膠原蛋白的流失，從底層到表層，達到完美逆轉肌齡、有感的「減齡效果」。林亮辰醫師解釋，「首部曲第一次治療，針對老化流失的骨架進行重塑、支撐起臉部輪廓線條重建骨骼、強韌基底；在二部曲的時候，可以補充流失蛋白、立體輪廓，也可以做全面拉提，如同液態線雕，緊緻拉提下垂的輪廓線，讓臉部輪廓可假緊實立體；最後三部曲，在做第三次治療的時候，讓膚質改善、皮膚亮麗，這樣就可以達到視覺年紀抗老，而且自然漸進的效果」。林亮辰醫師說，其實每個人都適合減齡三部曲，因為膠原蛋白每天都在流失，透過分層分區分次的療程，先打底後雕塑和維持，全面改善肌膚問題，定期補充就能延緩老化。

▲怎麼老這麼快？揭密醫美微整新趨勢 不只凍齡更要「減齡」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲醫師建議消費者，盡量選擇經過國際認證、國際大廠產品、專業醫師才能美得安心。

蔡佳芬醫師建議消費者「在追求醫學美容保養，尤其是牽涉到針劑注射時，一、要盡可能選擇國際大廠，而且品質可靠、歷史悠久的產品，二、一定要找施打經驗豐富的醫師，三、一定要認明原廠的產品，像童妍針，它的外盒上面都有一個QR code，可以去掃這個條碼確保你現在施打的產品是來自原廠的正貨，最後，記得一定不要去打分裝的產品。」

ET快訊
降雨機率30%=100%會下雨！氣象專家曝2大正解
台南安平老大驗屍結果出爐！全身留16彈孔
人妻懷7胎墮4嬰又懷孕　渣夫逼流產她崩潰：不想再拿了
758萬賓士猛撞站牌零件噴飛一地　男女竟棄車逃了
插延長線突爆炸　7歲女童「手指全燒黑」慘況曝
指揮中心：下月起恢復有條件外國人入台　可縮短居家檢疫

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】北市春節10大熱門點閱社區　中山區「Ｉ-MORE新生代」最熱

醫曝微整新趨勢　不只凍齡更要減齡！童妍針重啟膠原蛋白新生秘密

鹹甜湯圓霸主大公開　森永牛奶糖聯名款、低卡湯圓緊追在後

草莓脆皮泡芙、蘋果可樂一次有！超商「粉嫩櫻花季」第2件6折登場

全聯228連假「滿千送千點」　哈根達斯驚喜價、開工咖啡豆買1送1

「蜜糖吐司」時尚名媛再推新品牌　高顏值陶瓷鍋具美到愛上做菜

【廣編】6款PS4、NS遊戲即日起有優惠　最高折扣69%off

爆Q小熊維尼耳機！超商迪士尼櫻花季打造獨家商品　折疊椅超實用

太欠吃！超商限定「4大邪惡芋頭甜點」　菠蘿咬下狂爆超濃芋泥餡

粉紅兔兔也戴口罩萌爆！最新「6大卡通口罩」登場　只有7-11買得到

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

【廣編】北市春節10大熱門點閱社區　中山區「Ｉ-MORE新生代」最熱

醫曝微整新趨勢　不只凍齡更要減齡！童妍針重啟膠原蛋白新生秘密

鹹甜湯圓霸主大公開　森永牛奶糖聯名款、低卡湯圓緊追在後

草莓脆皮泡芙、蘋果可樂一次有！超商「粉嫩櫻花季」第2件6折登場

全聯228連假「滿千送千點」　哈根達斯驚喜價、開工咖啡豆買1送1

「蜜糖吐司」時尚名媛再推新品牌　高顏值陶瓷鍋具美到愛上做菜

【廣編】6款PS4、NS遊戲即日起有優惠　最高折扣69%off

爆Q小熊維尼耳機！超商迪士尼櫻花季打造獨家商品　折疊椅超實用

太欠吃！超商限定「4大邪惡芋頭甜點」　菠蘿咬下狂爆超濃芋泥餡

粉紅兔兔也戴口罩萌爆！最新「6大卡通口罩」登場　只有7-11買得到

余秉諺自爆「精蟲數很少」　《驕女》老婆揪做人工受孕

陸向COVAX提供疫苗「範圍含台灣」　陳時中：合約已說不要陸製

同門兄弟翻臉→槍決老大！台南黑道炸鍋奪2命　直播主遭擄揭內幕

楊恩猛飆28分12助攻仍輸　騎士小將致勝灌籃終結10連敗

歐美專家估新冠疫情2022結束！陳時中：開發中或已開發國家可期待

方仰寧向黑道宣戰　黃國昌：容易落得跟胡志強一樣

KIA最具誠意小改款Stonic確認3／10發表！輕油電能否順勢導入？

大巨蛋當主場？ 　中信兄弟回應：未收到訊息

4歲藏族小天使！雪地「純真萌樣」狂圈2千萬粉：她眼裡有星星

台中米其林級熱炒！金沙中卷外酥內嫩　生猛海鮮價格超親民

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

消費熱門新聞

麥當勞限時3天送大麥克買1送1券！

全聯連假滿千送千點　咖啡豆買1送1

加購才有！全家開賣「航海王口罩」

超欠吃！超商限定4大邪惡芋頭甜點

筆電熱銷人氣榜　ASUS「幻彩獨角獸」超夯

一顆30元！速食店神秘「銅板漢堡」

最萌家庭常備藥日台限定療癒登場

鹹、甜湯圓霸主大公開　低卡湯圓首殺入榜

草莓控暴動！全聯8款甜點超粉嫩

超商「粉嫩櫻花季」第2件6折登場

頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看

7-11最新「6大卡通口罩」登場

元宵節吃湯圓！台人最愛口味大公開

更多熱門

相關新聞

50歲鍾麗緹顯嫩秘訣靠刮痧！

50歲鍾麗緹顯嫩秘訣靠刮痧！

女明星鍾麗緹雖然已經是50歲的熟女階段，但因為保養得宜，看起來只有40幾歲，最近她也在個人小紅書上分享肌膚緊緻的秘訣，就是用刮痧板拉提臉部肌膚，每天只要多做這幾個步驟，就可以掌握年輕肌齡。

化妝水用擦的才好？4種使用法解析

化妝水用擦的才好？4種使用法解析

蘭蔻小黑瓶激殺5380元➔3510元！

蘭蔻小黑瓶激殺5380元➔3510元！

洪秀燕選擇跳槽東森自然美找出路

洪秀燕選擇跳槽東森自然美找出路

有效降低「甜食渴望」的3種食物

有效降低「甜食渴望」的3種食物

關鍵字：

醫美美容保養減齡微整老化

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

直播主「海外賣淫」竟是她！單日接客破10人淨賺20萬　全成醫藥費

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面