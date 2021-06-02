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美軍空降旅演習誤闖橄欖油工廠　保加利亞老闆氣得提告

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國陸軍第173空降旅5月時，在保加利亞（Bulgaria）參加北約以俄羅斯為假想敵的歐洲捍衛者21（Defender Europe 21）軍演，過程中意外闖入一家橄欖油工廠，把工廠員工嚇得不知所措，保加利亞記者蓋坦吉耶娃（Dilyana Gaytandzhieva）在推特表示，工廠老闆已經提告，並將工廠監視錄像公開。

綜合外媒報導， 在5月11日的演習中，第173空降旅的成員誤以為切什尼基洛沃（Cheshnegirovo）空軍基地附近的橄欖油工廠是演習標的之一，便加以攻佔，把廠內員工嚇得不知所措。

▲美國陸軍第173空降旅演習時，誤入當地橄欖油工廠。（圖／擷取自RT Youtube）

▲美國陸軍第173空降旅演習時，誤入當地橄欖油工廠。（圖／擷取自RT Youtube）

美國陸軍官員表示，真誠地向企業及其員工道歉，會從演習中吸取教訓，並仔細調查標的錯誤的原因，更明確的界定演習區域，防止類似事件再度發生。該官員還強調，在此事件中，沒有發射任何武器。

保加利亞的記者蓋坦吉耶娃在推特上表示，工廠主人已在事後提告，並公布工廠的監視錄影。保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）則提到，即使是軍事演習，也不能干擾保加利亞公民的生命。

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