日本傳奇大胃王「小林尊」宣布退休　自爆吃壞大腦讓食慾完全消失

▲日本傳奇大胃王「小林尊」宣布退休,自曝暴飲暴食已經把身體吃出問題。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

曾連續贏得6屆吃熱狗大賽冠軍、日本知名傳奇大胃王「小林尊」最近在Netflix一支紀錄片中宣布,由於過去20年他一直參加大胃王相關比賽或活動,長期的暴飲暴食已經把身體吃出問題,例如他曾經3天不進食也感受不到飢餓,讓他決定退休、再也不參加大胃王比賽,「我希望過著健康長壽的生活」。

根據《紐約郵報》報導,今年已經46歲的小林尊在Netflix新紀錄片「破解你的健康:腸道秘辛」(Hack Your Health - The Secrets of Your Gut)中宣布,將從大胃王相關比賽或活動中坦言。他說「在過去的20年裡,我一直在這個領域(活躍),我害怕可能造成的後果,最重要的是,我想要恢復我的大腦和腸胃」。

▲小林尊宣布退休,「我希望過著健康長壽的生活,因此決定退出大胃王比賽」。(圖/翻攝自小林尊IG)

小林尊表示,最近幾年他的胃口開始下降,幾乎感覺不到飢餓,有一次甚至連續3天沒有進食,醫生替他進行專業的檢驗後發現,他看見食物時,腦中所有關於噁心、反胃相關的區域都會啟動,

醫生告訴小林尊,「你的大腦認為你仍處於大胃王比賽中,處於吃高度加工食品的狀態」、「你可以看到你的身體為了你想要的東西付出了多少努力,即使會因此傷害自己」。

小林尊表示,醫生告訴他必須努力控制自己的身體系統,才不會因為越來越多的食物而感到噁心,如今他正在進行少量多餐、進食更有營養價值的食物,希望能讓修復大腦,「我希望過著健康長壽的生活,因此決定退出大胃王比賽」。