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日本傳奇大胃王「小林尊」宣布退休　自爆吃壞大腦讓食慾完全消失

▲▼日本傳奇大胃王「小林尊」。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本傳奇大胃王「小林尊」宣布退休，自曝暴飲暴食已經把身體吃出問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

曾連續贏得6屆吃熱狗大賽冠軍、日本知名傳奇大胃王「小林尊」最近在Netflix一支紀錄片中宣布，由於過去20年他一直參加大胃王相關比賽或活動，長期的暴飲暴食已經把身體吃出問題，例如他曾經3天不進食也感受不到飢餓，讓他決定退休、再也不參加大胃王比賽，「我希望過著健康長壽的生活」。

根據《紐約郵報》報導，今年已經46歲的小林尊在Netflix新紀錄片「破解你的健康：腸道秘辛」（Hack Your Health - The Secrets of Your Gut）中宣布，將從大胃王相關比賽或活動中坦言。他說「在過去的20年裡，我一直在這個領域（活躍），我害怕可能造成的後果，最重要的是，我想要恢復我的大腦和腸胃」。

▲▼日本傳奇大胃王宣布退休！小林尊驚爆喪失食慾.(圖／翻攝自小林尊IG)

▲小林尊宣布退休，「我希望過著健康長壽的生活，因此決定退出大胃王比賽」。（圖／翻攝自小林尊IG）

小林尊表示，最近幾年他的胃口開始下降，幾乎感覺不到飢餓，有一次甚至連續3天沒有進食，醫生替他進行專業的檢驗後發現，他看見食物時，腦中所有關於噁心、反胃相關的區域都會啟動，

醫生告訴小林尊，「你的大腦認為你仍處於大胃王比賽中，處於吃高度加工食品的狀態」、「你可以看到你的身體為了你想要的東西付出了多少努力，即使會因此傷害自己」。

小林尊表示，醫生告訴他必須努力控制自己的身體系統，才不會因為越來越多的食物而感到噁心，如今他正在進行少量多餐、進食更有營養價值的食物，希望能讓修復大腦，「我希望過著健康長壽的生活，因此決定退出大胃王比賽」。

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