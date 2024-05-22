詐團連自己人都騙！車手剛判刑「秒收假公文」　匯9萬才知遭背叛

▲石男依假公文指示匯款9萬罰金，直到親赴地檢署辦理分期才知自己疑似被「黑吃黑」...（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

詐騙集團連自己人都騙？基隆20多歲石姓男子替詐團擔任車手，提供銀行帳戶給詐團使用，剛被法院依詐欺、洗錢判刑6個月，可易科罰金，怎料他隨即收到「假公文」，指示他匯款「繳納罰金」。石男不疑有他，先匯款9萬元，直到因為現金不足、想分期付款，親自到基隆地檢署辦理，才發現自己受騙上當。

石男21日到基隆地檢署民眾服務中心洽詢，稱自己因涉犯詐欺、洗錢被判刑6個月，近日收到「基隆地院」執行通知書，要求匯款18萬元罰金，而他也依照書面上提供的帳號匯款9萬元，但剩下的一半罰金，希望地檢署能准予分期繳納。

不過，地檢署服務人員接過這紙「通知書」一看，發現所謂公文其實只是一張A4影印紙，而且內容漏洞百出，不僅沒有任何官防、印章，只寫著「基隆地方法院執行命令」和石男姓名，還寫錯字，把18萬「元」寫成「園」，甚至附上來路不明的3段式繳費條碼。

基隆地檢署追查發現，石男所涉的涉詐欺、洗錢等案件才剛判決，但尚未確定，沒想到詐騙集團即刻火速出手，致使石男受騙上當。至於詐團為何會有石男相關個資？又為何得知石男剛遭判刑？地檢不排除「黑吃黑」的可能性，將再深入釐清。

基隆地檢署強調，判決確定後，通知執行是由地檢署寄發，而非法院。地檢署通知繳納緩起訴處分金、罰金或易科罰金，均須本人親洽地檢署執行科辦理繳納，絕不會以郵寄文件提供帳號請民眾匯款，請民眾切勿受騙。

▼假公文其實只是一張A4影印紙，內容還有錯字。（圖／翻攝照片）