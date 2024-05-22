兩廳院2023票房破15.7億！整體優於2019疫情前　冠軍節目出爐

▲兩廳院公布2023年售票數據、消費行為報告，提供業界參考。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

OPENTIX兩廳院文化生活今（22）日發布「2023年售票數據及消費行為報告」，創下總票房15.7億元、售票數205萬張的成績，創歷年新高，整體表現優於2019年疫情前。其中戲劇節目售票率增至7成，是去年最受觀眾青睞的類型。冠軍為綠光創藝製作的「《清明時節》2023 昇華版」。

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▲OPENTIX兩廳院文化生活2023年戲劇節目前10名。（圖／兩廳院提供）

兩廳院表示，從數據觀察發現，表演藝術類不僅票房達15.4億元，中大型演出售票率更由2022年的5成提升至6成，總場次增加至6729場，3項指標數據皆創下歷年新高。而OPENTIX 2023年會員人數亦突破82.6萬，顯示出2023年藝文消費及參與熱度持續回溫。

▲▼OPENTIX兩廳院文化生活，2023年創下總票房15.7億元。（圖／兩廳院提供）



國家兩廳院業務發展部經理周巧絃表示，根據2023年的數據報告，近年最受矚目的音樂劇銷售數字明顯增長，多部台灣音樂劇表現亮眼，引發觀眾口碑迴響，促進了觀眾進劇場的動力。

另外，「文化幣」政策確實有效刺激青年的參與熱度，其中30歲以下的消費年輕會員數已達10萬，佔消費會員總數近3成，建議藝文團隊可針對年輕族群，制定不同的行銷策略、定價模式，培養長期藝文欣賞人口。

觀察2023年表演藝術各類趨勢變化，整體售票率表現提升，其中戲劇節目（不含音樂劇）售票率增長至7成，是年度最受觀眾青睞的類型。而近年話題性與矚目度最高的「音樂劇」，在票房、售票數、場次數的成長幅度，皆居所有類別之冠。

音樂劇各項產值顯著上升，也反映近年民眾參與的熱度，其中台灣音樂劇如躍演《勸世三姊妹》開賣就秒殺完售，後續成長值得期待。另外，音樂類節目、音樂劇節目雖與2022年售票率持平，但因場次數明顯增加，表示兩類參與總人次實際均為大幅增長，值得持續關注。

▲▼「戲劇中型演出」票房成長。（圖／兩廳院提供）

觀察2023年表演藝術類票級定價區間，整體都有提升之趨勢，實售票價的中位數亦同樣上升。其中「戲劇中型演出」票價738元，趨近於大型演出799元。舞蹈大型演出票價達977元，與2022年的722元相比上升3成，是2023年漲幅最高的類別。

進一步分析舞蹈節目演出情況，2023年國內大型巡演節目與大師級國際節目增加，帶動票價提升，2023年舞蹈仍高達7成售票率，顯示舞蹈節目大型國內外知名團隊節目較受觀眾青睞。

雖票價略升，表演藝術團隊也推出多元的優惠方案，吸引觀眾走進劇場，從各類折扣使用佔比得知，早鳥、預購方案是最多人使用的折扣方式，平均落於7折至85折之間。音樂和舞蹈多使用國家表演藝術中心三館會員方案，顯示觀眾組成多為藝文高度參與者。

戲劇及親子則有較高比例的觀眾，使用信用卡或團體票方案，推測此類別可能較容易吸引新觀眾，並且可能受益於近年社群或口碑行銷的盛行。

▲文化部「成年禮金」政策正式推行，帶動青年藝文參與意願。（圖／兩廳院提供）

隨著2023年6月文化部「成年禮金」政策正式推行，帶動青年藝文參與意願，18-21歲消費會員數增加至2萬人，較2022年成長2倍，其中高達8成使用「文化幣」消費，創造1800萬消費金額，顯示文化幣政策，確實刺激青年參與藝文意願。

OPENTIX持續廣納多元藝文展演，如電影、展覽等銷售服務，吸引廣大藝文愛好者的目光，截至2023年底會員總數已達82.6萬，每年以超過20萬人次成長幅度成長，其中實際消費會員達32.8萬人，較2022年成長3成。

分析消費會員組成，30歲以下消費會員佔總體消費會員數33%，消費會員數較2022年成長3萬人，顯示OPENTIX成功吸引年輕族群；另同時跨買非表演藝術類與表演藝術類的會員由2022年1.2萬人增長至1.6萬人，成長超過3成。

自OPENTIX的Google Analytics分析資料顯示，OPENTIX年造訪人次達1424萬，平台訪客消費力前5名依序為：動漫愛好者、行動裝置愛好者、烹飪愛好者、購物與購書愛好者等，呼應OPENTIX提供多元銷售服務的經營方向，未來亦將持續拓展跨界藝文消費市場。