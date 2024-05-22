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快訊／「壽司爬出蛞蝓」合點壽司聲明道歉了　喊話絕不刪Google評論

記者趙蔡州／綜合報導

有民眾在北市合點壽司京站店用餐，驚見活生生的蛞蝓從花壽司裡爬出，嚇得立刻上傳網路，北市衛生局19日火速派人前往稽查。對此，合點壽司22日發布聲明，對於餐點出現異物蛞蝓致上萬分歉意，事件發生後已進行溯源釐清，同時展開內部管理檢討、加強員工訓練，也強調不會刪除任何Google評論。

合點壽司22日在臉書發布聲明，針對「合點壽司京站店餐點含有蛞蝓」事件，造成長期支持合點壽司的貴賓們不安，本公司再次致上萬分歉意，並在深刻檢討中，合點壽司部分店鋪皆已接受各縣市衛生局稽查，缺失項目均已經在限期內完成改善，未來也將全力配合政府單位稽查。

事件經溯源釐清，發現蛞蝓來自食材中的紅卷鬚生菜，生菜使用水耕種植，在內部人員清洗葉菜未仔細檢查，師傅手捲壽司時亦未再次留意食材，故而發生事件，事件發生後，自19日營業前全台店鋪已經將含有該食材的商品下架，商品部亦在進行食材調整、內部管理檢討，避免類似事件再次發生。

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▲▼網友至日本料理店點花壽司，爬出一隻蛞蝓。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

▲合點壽司針對「蛞蝓事件」發布道歉聲明。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

總公司18日知悉事件後，對於事件最初的聲明已於19日上午提供給媒體報導，期間品牌針對問題商品全部下架、溯源釐清避免問題再次發生，同時也與顧客取得聯繫，致歉並慰問身心狀況，目前也依然正在關切中，針對部分留言，本公司及全店鋪並未刪除任何Google評論，一切評論均是公司改善的寶貴意見。

合點壽司表示，公司除了深切檢討外，亦強化各店清潔、衛生教育與內部管理，避免類似狀況再發生，本公司將會更徹底落實食品安全，管控商品品質與加強員工教育訓練。

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