人妻跑到國外慶生！見尪1自拍照抓包「他偷吃了」：不只一個人

▲原PO發現老公偷吃。（示意圖／取自Pakutaso）



記者朱祖儀／綜合報導

出國應該要開心度過，卻意外撞見老公的偷吃對話！一名人妻透露，因為今年生日想要在國外慶祝，所以自己規劃了整趟行程，並和老公一起出遊。結果拿起對方手機要看照片時，發現老公有一張自拍照，讓她突然有不安的第六感，結果打開LINE真的抓包對方和多名小三的鹹濕對話，讓她不知道該怎麼辦。

原PO在Dcard發文表示，因為想在國外慶祝生日，所以日前自己規劃了旅程，花費也由她一手包辦，和老公來一趟甜蜜旅行。但旅行途中她拿起老公手機想看照片，「看到先生的自拍照，突如其來女人的第六感」，接著打開LINE，結果映入眼簾的就是多到數不清的腥羶對話，且老公外遇的小三人數非常驚人。

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她從對話中也發現，老公和小三們已經約出去見面很多次，也有不少人已知男方是人夫，但還是願意見面約會，讓她不知道該怎麼辦，「現在我只是不停的發抖」。雖然她當下有想要拿起護照一走了之的想法，但擔心對方在國外會很慌張，於是希望大家可以給點意見，也好奇是不是應該聯絡律師或尋求老公朋友的協助？

▲原PO看到老公外遇證據後很難過、錯愕。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網友紛紛留言，「妳之後可以拿到多少就看妳現在有多狠，如果先丟底牌說不定他會有防備，聯絡一下律師看怎麼攻防，現在還要走完旅行真的很難，看妳囉」、「請律師、留證據，他的朋友可能會幫他，所以不要隨便相信別人」、「加油，你要堅強！收集好證據回台灣找律師諮詢，確保萬無一失再跟對方攤牌吧！」「直接蒐證找律師啦，問親友做什麼呢？婚姻裡相處是你們兩個的事呀」。