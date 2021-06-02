遇病患「拿刀喊跳樓」滿地血！護理師回憶秒抖：我一個菜鳥去開導

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

3名護理師被砍事件，引爆全民怒火，也勾起一名護理師的回憶，當時她畢業不到2年，就碰上持刀說要跳樓的病患，而護理長和警衛都在門口，只有她一人上前開導，現在想起來她不禁直呼，「果然是初生之犢不懼虎阿！」

護理師在「爆怨2公社」娓娓道來，當時病人激動地說要跳樓，手上拿著刀，身上所有管路都拔掉，地上血跡斑斑，「然後只有我靠近他，慢慢說服他放下刀，警衛才過去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

那時，病人還問說，「妳不會怕我傷害妳嗎？」而她則用堅定的眼神看著對方，誠懇地回「我知道你不會的，聽我說......。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

現在想起來，她也不禁捏把冷汗，「媽啊！那時候果然是初生之犢不懼虎阿！護理長跟警衛都在門口，是沒進去的，只有我一個剛畢業不到2年的菜鳥在開導病人。」

拉回這次護理師遭砍傷事件，原po氣憤不已，直呼「到底什麼居心，跟你無冤無仇，穿著一身隔離裝有多熱、有多不方便，這麼辛苦照顧你的人，怎麼動得了手，而且垃圾家屬說那個什麼話，真的很過份，拜託告死他們，絕對不要姑息這種醫療暴力！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

