好市多買芒果！中間一剖開「炸出白斑發毛」　苦主：還會動

▲芒果果肉有白毛，原PO嚇到不敢吃！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

正值芒果盛產期，有女網友卻驚呼，某天切開黃澄澄果肉，發現裡頭有白色斑點，且外觀呈現毛毛的，讓原PO不敢繼續切來吃。文章曝光後，內行建議別吃，懷疑是劣變組織，類似未經後熟的果肉。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，最近在賣場買香甜芒果，怎料往中間剖一刀後，果肉出現「詭異白斑點」，尤其中間籽的周圍有毛鬚物體，讓原PO傻眼求問，「切開這樣可以吃嗎？沒碰過這樣狀況。」

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照片曝光後，底下網友兩派看法，一派認為其他果肉仍能食用，一派建議別吃，「我是有把它切掉，不過我遇到的有這種的八顆有一顆，出現一樣狀況的這一顆沒有這麼好吃，其他沒有這個狀況的很甜很好吃」、「切到籽的邊緣了啊，正常」、「好像是蟲卵，不要吃了」、「一看就是壞掉啊！周圍都爛爛白白的了！你想吃嗎」、「我公司前後都有芒果樹，只是沒人在照顧，有的芒果能吃，有的切開來就像這樣...白白的還會動」。

實際查詢「農業知識入口網」，其中一篇預防芒果果肉劣變的文章，提到果肉中含有白色的塊狀物，此劣變組織含有高密度的澱粉粒，類似未經後熟的果肉，嚴重時大部分的果肉均無法食用。

▼網友驚喊別吃！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

