「郭台銘犯了老毛病」　美國大學教授揭買疫苗真相：建議見好就收

▲郭台銘發文表示，疫苗申請已由夫人曾馨瑩以及鴻海教育基金會執行長汪用和，兩人共同遞件，並由食藥署署長吳秀梅代表受理。（圖／翻攝郭台銘臉書）



記者陶本和／台北報導

針對鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘有意採購德國BNT疫苗500萬劑一事。美國大學教授翁達瑞在臉書撰文指出，郭台銘犯了老毛病，未搞清楚疫苗跨國買賣的法律規範，就誇口要從德國進口500萬劑疫苗到台灣。

對於郭台銘有意採購德國BNT疫苗500萬劑一事，中央流行疫情指揮中心2日表示，資料很齊全，但獨缺「原廠授權書」。對此，郭台銘辦公室稍早回覆，「等釐清資訊再向外界回應」。

事實上，對於郭台銘購買疫苗的動作，美國大學教授翁達瑞就在臉書撰文，替郭台銘上一堂法律課。他說，郭台銘事業做很大，但經常出爾反爾，承諾的投資計畫不是取消就是縮水，原因之一就是他好大喜功，在法律條件沒搞清楚前，就大肆張揚。

「這次郭董又犯了老毛病！」翁達瑞表示，他沒有搞清楚未搞清疫苗跨國買賣的法律規範，就誇口要從德國進口五百萬劑BNT疫苗到台灣，「我看在眼裡，心理為郭董著急，只好隔空幫他上一堂法律課」。

翁達瑞說，BNT（輝瑞）疫苗，尚未獲得「正式使用核可」，而是以「緊急使用核可」的方式上市，銷售緊急使用核可的疫苗，藥商要承擔極大的法律風險，因為疫苗沒有正式核可，藥廠無法購買「產品責任險」。

翁達瑞指出，為了讓疫苗順利上市，美國聯邦政府提供藥廠「訴訟豁免」保護，除非藥廠有「故意的行為不端」，不管疫苗出了什麼差錯，施打疫苗的消費者都不能到法院提告。

因此，翁達瑞說，美國政府提供的「訴訟豁免」，剝奪人民對藥廠提告的權利，萬一疫苗出了差錯，人民求償無門。所以，聯邦政府還要提撥一筆準備金，以便疫苗出錯時補償受害人。

▲輝瑞/BNT疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）

總體而言，輝瑞疫苗之所以可以順利上市，翁達瑞表示，美國聯邦政府提供三個法律條件：「批准緊急使用核可」、「提供訴訟豁免保護」、「承擔損害賠償責任」。

翁達瑞表示，這三個法律條件都有「管轄權」的限制，只在美國（或德國）本土有效，不及於其他國家。他說，為了規避國際訴訟，藥廠會限制疫苗的施打地點，禁止買家轉運到其他國家，「這也是日本要捐贈疫苗給台灣，必須先修改採購合約的原因」。

對於疫苗要跨國轉運，翁達瑞說，不論銷售或捐贈，當地政府也要提供上述的三個法律條件。首先，當地政府要批准緊急使用核可；接著，當地政府要提供藥商訴訟豁免保護；最後，當地政府要承擔疫苗出錯的損害賠償責任。

至於企業或慈善機構，他指出，因缺乏公權力，無法提供這三個法律條件，所以藥廠只與政府交易，就算有企業或慈善機構願意出資採購疫苗，當地政府仍然要「共同簽署」採購合約。

接著，把這三個法律條件，放在兩岸的互動上，複雜程度又會提高。翁達瑞表示，BNT疫苗的大中華區代理權，掌握在上海復星手上，衛福部向德國原廠洽購時，果然因為國家稱謂的爭議（中華民國、台灣、或中國台灣），採購案被擋了下來。

翁達瑞說，郭台銘自認可以讓這個採購案起死回生，手法就是由永齡基金會扮演白手套，避開買方國家稱謂的問題，「郭董未免太天真了吧！」

翁達瑞表示，就算這批疫苗由永齡出錢購買，衛福部也要共同簽署採購合約，提供上述三個法律條件。若衛福部還是以「中華民國或台灣」的名義介入，原先卡住採購案的國家稱謂爭議依然存在。

因此，翁達瑞指出，要規避國家稱謂的爭議，衛福部只能用「中國台灣」的名義，共同簽署永齡的採購合約，但這個規避手法有幾個嚴重的陷阱。

翁達瑞表示，台灣會落入中國的統戰圈套，在採購合約中接受「中國台灣」的身份，蔡政府不會為這種「喪權辱國」的採購案背書。

他強調，就算中國願意放手讓BNT疫苗在台灣施打，德國藥廠仍要取得訴訟豁免。若這個豁免保護由蔡政府提供，台灣還是主權獨立的國家，而非中國的一省，因為地方政府無權提供德國藥廠訴訟豁免保護。

最後一個選項，翁達瑞指出，德國藥廠從中國取得在台灣的訴訟豁免保護；但是問題在於，這個豁免保護無法保護德國藥商在台灣不會被告，因為中國對台灣沒有司法管轄權，所以台灣還是主權獨立的國家。

所以，翁達瑞表示，不論郭台銘如何打擦邊球，只要衛福部共同簽約，就無法迴避國家稱謂的爭議，就算蔡政府不堅持國家稱謂，這個採購案還是要面對台灣主權獨立的事實，中國宣稱擁有台灣主權的謊言，最終都會被戳破。

因此，翁達瑞建議郭台銘，見好就收，不要落到「台、德、中」三面不是人的地步。

▲AZ、莫德納、BNT疫苗一、二期受試人數比較。（圖／指揮中心提供）