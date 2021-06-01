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超實用！網友整理「北北基」餐廳外帶資訊　一鍵找到住家附近美食

▲肉多多火鍋外帶買一送一。（圖／肉多多提供）

▲肉多多火鍋外帶買一送一。（圖／肉多多提供）

記者黃士原／台北報導

全台第三級防疫警戒持續延長，待在家吃外帶美食已成為防疫新生活，就有網友整理出超實用的「北北基餐廳外帶優惠資訊」，只要打開居住的行政區，就可以看到各家餐廳的外帶外送資訊，還有各種優惠方案與訂購方式，只要一鍵就能找到喜愛的美食外送資訊。

「北北基餐廳外帶優惠資訊」以行政區來分類，例如信義區、中山區、板橋區等，而點進去就就可以看到提供資外帶外送的餐廳資訊，依餐廳種類、店名、分店、訂購方式及優惠內容欄位條列清楚，馬上就可以找到自家路附近有沒有想要吃的外送外帶美食。

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▲北北基餐廳外帶優惠資訊。（圖／取自北北基餐廳外帶優惠資訊網站）

▲「北北基餐廳外帶優惠資訊」以行政區來分類。（圖／取自北北基餐廳外帶優惠資訊網站）

▲北北基餐廳外帶優惠資訊。（圖／取自北北基餐廳外帶優惠資訊網站）

▲北北基餐廳外帶優惠資訊依餐廳種類、店名、分店、訂購方式及優惠內容欄位條列清楚。（圖／取自北北基餐廳外帶優惠資訊網站）

像王品日前宣布5月16日起推出外帶優惠方案，全集團20個品牌、280家門店「外帶滿599元現折100元」，滿1,198元折200元以此類推，點開「北北基餐廳外帶優惠資訊」就能查詢到住家附近有沒有分店；而最近馬辣、問鼎火鍋因為推出外帶餐點5折優惠變得很熱門，也能透過這個網站查到自家附近有沒有分店。

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