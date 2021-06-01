朱學恒再送「心酸」花籃！怒批疾管署「騙得了自己，騙不了上蒼」

記者張乃文／綜合報導

國內疫苗陷爭論！名嘴朱學恒昨日才發文質疑指揮中心採購疫苗的作法，沒想到今竟送4盆花籃至衛福部疾管署，且上頭還各自附上「爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐、上天難欺」等卡片。更在臉書發文表示，「坦白說送這個花其實很心酸」。

▲朱學恒送花藍至疾管署。（圖／記者宋良義攝）

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衛福部疾管署於30日證實，已和高端、聯亞2家國產疫苗廠簽約，每家採購500萬劑（含開口合約），但因還沒進行三期試驗恐有安全疑慮引發熱議。中央流行疫情指揮中心則在30日深夜發布新聞稿指出，因目前國外疫苗供應時程難以確認，採購國產疫苗較能掌控供貨時程。

朱學恒更在臉書發文表示，敵人都衝到眼前了，長官跟你說沒子彈沒關係，我們已經跟國內廠商下單了先等等；而國外廠商有現貨的子彈，我們要等你家補給官上簽呈一路蓋到旅長爸爸那邊才可以，直言「因為我們這樣拖延流程會比較慢，所以還是買國內廠商比較讚」。他痛批，「你的同胞弟兄每天幾十個死在你身邊，長官袖手旁觀。」

沒想到，朱學恒今一早就送4盆花籃至疾管署，上頭卡片還寫下「爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐、上天難欺」。他也在臉書貼文提到，這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，「你騙得了自己，也騙不了上蒼的，我只是想一方面照顧一下花店生意，一方面照顧一下官員廉恥，同時裡面正在開記者會呢」。

朱學恒表示，「不過你現在去可能看不到啦，因為警察不讓擺，之後就被拿去丟掉了，總之還是感謝大家贊助啦！希望執政黨有一天會醒來（不樂觀）」。

除了衛福部外，《Hit FM聯播網》也因資深媒體人周玉蔻而收到朱學恒致贈的從兩個大花籃，上頭寫著「感謝趕走周玉蔻，為民除害」，並署名「朱學恒暨全體觀眾敬上」。