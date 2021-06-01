確診數居北市第二！文山居民曝「不守規矩實況」　在地人兩派論戰

▲文山區累計至今確診將近200例。（圖／記者張菱育攝）



記者黃可昀／綜合報導

文山區自4月25日至5月31日有196人確診，是台北市僅次於萬華的疫情熱區，住在景美附近的居民透露，這兩周以來「常常聽到救護車」，附近診所也出現確診者而關閉消毒，他觀察出幾個文山區防疫破口，無奈地說「文山區為何有這些不守規矩的人？」

原PO在PTT表示，從台北市公布的確診個案分佈圖來看，零星確診者散佈在文山區各處，景美周邊紅點略為密集，自本土疫情升溫以來，文山區每周都新增至少30例，還曾一周內爆增89例。他指出，他住家附近的診所、社區大樓、文山一分局在過去2周都傳出不少確診者，就是因為有些人沒有落實防疫政策，才會導致病毒快速擴散，像是爸爸去景美市場買菜發現人很多，且當時沒有人流管制或量體溫，形成群聚感染危機。

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▲北市確診密度分佈圖。（圖／台北市政府提供）



原PO還提到，雖然現今在外頭沒戴口罩會被罰3000元到1萬5000元，但去倒垃圾時仍看到有人在超商門口抽菸，路上也有人邊走邊抽，「當然這些人沒戴口罩才能抽，有的是口罩拿在手上」，公園也有5名以上國高中生群聚打手遊，甚至白天還有幾位老人家會聚在公園邊聊天邊吃便當。

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原PO搬來文山區住了5年，「總覺得這個區守規矩的人比想像中要少」，家裡有5位親戚年紀都很大了，且患有慢性病或重大疾病，其中2位三天兩頭就會去傳統市場採買，「我已經努力勸他們少去了，說有網購蔬果箱可以幫忙訂，但他們嫌貴，又說沒有魚跟雞肉」，周邊居民防疫鬆懈、家人又輕忽疫情嚴重性，讓他感到焦慮又無力，「有人也觀察到住家附近不守規矩的人不少嗎？」

▲近1個月北市各區新增案例數。（圖／台北市政府提供）

當地人指出，「也住這區，家樂福沒檢查簡訊，老人在超市內沒戴口罩，路邊抽菸一堆，真的炸了也不意外」、「不上前阻止抱怨好棒棒，我住文山區30年了，家裡附近根本沒你說的這樣。」其他網友認為，「也不用特別打文山區啦，不是只有那邊不守規矩而已，到處都是，運氣好沒有遇到」、「不受教的老人非常多，不分區啦」、「你有時間在這寫在這抱怨，又不願意檢舉，你的想法也是很奇怪。」