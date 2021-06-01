貧困母子沒戴口罩火車站前搭蚊帳休息　台中警送10片贈物資

記者李忠憲／台中報導

疫情嚴峻，苗栗鍾姓婦人因沒工作、沒收入，繳不起房租，她與兒子整天沒吃東西，深夜在清水區的火車站空地搭蚊帳過夜，準備等到隔天早上再搭火車去彰化。由於2人都沒戴口罩，警方獲報到場後，除贈送10片口罩給母子外，也到超商掏腰包買200元的食物飲料供他們果腹，讓母子倍感窩心，頻頻致謝。

▲警方得知母子處境，去超商買食物給他們果腹。（圖／民眾提供）

▲▼警方除了送口罩給母子，也買一些物資給他們果腹，讓婦人頻頻致謝。（圖／民眾提供）

清水警分局三田派出所員警簡培倫、張智豪26日深夜11點半獲報，有一男一女在台中港火車站前搭起簡便帳篷式蚊帳裡休息，都沒戴口罩，立刻前往現場勸導。員警了解後得知，2人是一對母子，52歲鍾姓婦人與28歲兒子原本住在苗栗後龍，因為沒工作，沒錢繳房租能四處找地方住。原本打算搭火車去彰化，但時間已晚沒火車，只好在火車站前空地休息，因為沒錢，整天都沒吃東西。

警方了解後，當下先贈送10個口罩給母子倆，接著到附近超商買價值約200元的泡麵、麵包、餅乾、飲料等給他們果腹。同時提醒它們，現在疫情升溫，政府規定在外面都要全程戴口罩，做好防疫才能確保健康。婦人也頻頻向警方感謝，表示一定會配合。

三田所所長林聖堯表示，由於疫情期間，全國三級警戒，民眾在室外全程應佩戴口罩及保持社交距離，遵守實聯制規定，勿違規群聚情形，做好個人疫工作。

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