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菜包內餡藏鼠屍！　男咬開「一雙白眼死瞪」嚇瘋彈開

▲▼ 噁到爆！菜包吃兩口　驚見裡面一顆老鼠頭瞪著自己。（圖／翻攝自微博「奇聞包打聽」）

▲菜包內餡是鼠屍。（圖／翻攝自微博「奇聞包打聽」）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

福建省福州市日前一名男性顧客咬了一口菜包後嚇得驚慌失措，因為內餡竟然是一顆完整的老鼠頭，而且眼睛還瞪著咬開包子的他，此事在微博迅速發酵。陸媒記者實際前往查看，店內負責人及老闆皆指老鼠頭那麼大一個，怎麼可能會包進去；顧客妻子希望店家道歉並改善，店家則說「你要搞我也不要搞到這個程度去。」

綜合陸媒報導，福州一名孫姓女子30日表示，家裡人從街上一間包子店買回菜包和肉包，之後監視器拍到丈夫咬了一口菜包後，突然嚇得整個人彈起，菜包立刻甩到地上，他嘴裡還喊著「嚇死我了」。仔細一看從菜包內竟然掉出肉餡，而且還不是豬肉雞肉，而是一顆完整的老鼠頭，還包含其三分之一的軀體，兩隻前肢縮起，下半身消失無蹤。

▲▼ 噁到爆！菜包吃兩口　驚見裡面一顆老鼠頭瞪著自己。（圖／翻攝自微博「奇聞包打聽」）

▲▼孫女老公嚇傻當場「丟包」，她則懷疑店家肉包包的是老鼠肉。（圖／翻攝自微博「奇聞包打聽」）

▲▼ 噁到爆！菜包吃兩口　驚見裡面一顆老鼠頭瞪著自己。（圖／翻攝自微博「奇聞包打聽」）

孫女在通訊軟體微信中向其他人抱怨這件離譜事件，隨後微信和微博的話題迅速發酵，陸媒記者便實地採訪孫女和店家，孫女表示丈夫吃到老鼠頭是不能接受的事情，並指出販賣這個菜包的是哪個店家。店家負責人受訪時強調包子都是一個一個手工包的，不可能會把老鼠頭包進菜包裡，該店老闆還和員工完整示範一次做包子的流程，包含利用絞肉機絞肉的程序。

之後政府相關人員登門調查店家衛生情況，孫女也到場配合調查，儘管店家內部環境稍嫌髒亂、衛生方面部分不符規範，但並無查出特別異常的情況，加上店家已將關鍵證據「鼠屍菜包」丟掉，雙方各執一詞，政府人員也只能先採證，再進一步調查，包子店則必須暫停營業。

根據微博流傳的影片，店家老闆非常生氣，面目猙獰駁斥把鼠頭包進包子是多麼不可能的事，更對著鏡頭喊冤，「蚊子、蒼蠅還說得過去，老鼠一隻這麼大要怎麼包進去，你想搞我也不要搞到這個程度去！」

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