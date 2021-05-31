國產疫苗二期沒完成就簽約　時力6質疑問衛福部：採購價為何？

▲時代力量黨團指出，國產疫苗第二期試驗尚未完成，衛福部就簽約。（圖／翻攝自Facebook／時代力量黨團）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心證實，衛福部疾管署已於5月28日與高端及聯亞兩家國產疫苗廠簽訂合約，每家採購500萬劑，另含開口合約後續擴充500萬劑。不過，時代力量黨團指出，國產疫苗第二期試驗尚未完成，衛福部就簽約，應對外公開透明。

時代力量提出6項質疑，包括：一、 國產疫苗廠高端及聯亞是衛福部疾管署補助研發新冠疫苗的廠商，依照補助契約內容，計畫執行期間至2021年6月30日止，衛福部應立即對外公開說明，高端及聯亞是否已提出期末成果報告。二、衛福部應立即對外說明，國產疫苗廠高端及聯亞於5月28日前，是否已完成第二期試驗，依據時力黨團洽詢衛福部獲得之訊息，高端及聯亞目前尚未完成第二期試驗。

三、 若高端及聯亞尚未完成第二期試驗，衛福部疾管署應立即對外公開說明，此時就與高端及聯亞簽訂開口合約，採購最高1000萬劑之新冠疫苗之判斷依據為何？四、 衛福部疾管署應立即對外公開說明，接受疾管署補助經費，進行研發新冠疫苗的聯亞及高端，與疾管署簽訂之疫苗採購單價為何。

五、衛福部食藥署應立即對外公開說明，未完成第二期試驗且未開始進行第三期試驗，但已與衛福部疾管署簽訂合約的高端及聯亞，將其研發之COVID-19疫苗提出申請藥證時，食藥署是否必定會發給藥證。六、 對於未完成第二期試驗之疫苗廠商高端，急著發出重訊，揭露與衛福部簽署疫苗合約一事，但卻未揭露合約採購價格部分，於資訊揭露上並不完整，卻容易引發外界營收成長之暇想，而進場投資該公司股票之情節，金管會應立即對外公開說明。