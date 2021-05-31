保誠人壽X SuperM邀大家跳起來！尬舞自拍拿好禮　大專生搶參賽

▲英國保誠集團亞洲區宣布與韓國流行天團SuperM合作，推出「跳起來創未來」自拍影片舞蹈賽，圖為文化大學。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

跳舞有益身心健康，為鼓勵民眾透過舞蹈積極地活出健康人生！

英國保誠集團亞洲區宣布與韓國流行天團SuperM合作，推出「跳起來 創未來」揪大家一起自拍影片尬舞。活動一推出立刻吸引許多大專院校學生紛紛上傳影片參與活動，充滿青春活力的實力演出，令人驚豔！高手在校園，各個都超會跳～看完影片秒被圈粉！

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▲保誠人壽與SuperM邀請大家一起跳起來創未來。

英國保誠集團亞洲執行總裁黎康忠 (Nic Nicandrou)表示：「保誠人壽與 SuperM 的目標一致，尤其在這艱難時刻提倡身心健康的重要性。」而SuperM也說明：「我們相信透過『We DO Well Together』品牌活動，可鼓勵大眾『用行動』一起積極實現人生目標。」活動推出即吸引大量充滿活力的大專院校學生投稿，各自發揮創意參與，不論是舞蹈走位與原作相似度高，或者在服裝、團隊上的別出心裁，甚至連拍攝場地的背景構圖也相當用心。

▲大專院校學生紛紛展現舞力爆棚的青春活力，圖為東華大學。

像是文化大學就由一群型男以悠然群山為背景，大跳勁舞超吸睛；實踐大學、虎尾科技大學、大葉大學及東華大學都在美美的校園建築中，穿上有一致感的舞團服裝展現爆棚的青春活力，另外還有政治大學、中正大學、黎明技術學院等則是不論眼神、舞姿都相當到位，讓人在螢幕前看著看著也忍不住想跟著跳起來，加入尬舞行列。

▲學生們展現自信與活力，讓人秒圈粉，圖為實踐大學。

▲不論任何場合或人數都可以自行錄製參與活動，圖為黎明技術學院。

想參加「跳起來創未來」報名方式很簡單，5/27~6/30到IG完成三步驟，成功參加活動，即獲得抽獎及評選資格。先使用「跳起來創未來濾鏡」錄製挑戰影片，再將影片上傳至個人IG限時動態並設為公開，最後記得標註「@pcalifetaiwan」即完成參賽。活動提供豐富獎項， SuperM #WeDO限量演唱會套組共50名（明信片+線上演唱會門票+線上粉絲互動）或Apple AirPods Pro、GoPro HERO 9及B&O Beoplay M3藍芽音響等，越早參加越有機會獲得！！活動抽獎將分兩階段進行並公布於保誠人壽官方IG。現在就開始用「跳起來創未來」濾鏡錄製影片，一起舞出充滿個人風格又有自信的潮創舞姿吧！



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