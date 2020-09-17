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砸150億做健康App！英國保誠攜手北醫開發「智能中醫檢測」　自拍還能測BMI

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▲英國保誠人壽總經理王慰慈（左）與「氣質女神」代言人張鈞甯分享「Pulse跳動生活」App，如何協助自己調整體質，同時也是照顧家人的小幫手。（圖／英國保誠人壽提供）

▲英國保誠人壽總經理王慰慈（左）與「氣質女神」代言人張鈞甯分享「Pulse跳動生活」App，如何協助自己調整體質，同時也是照顧家人的小幫手。（圖／英國保誠人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

為了提倡健康與保障的重要性，英國保誠集團斥資4億元英鎊（約新台幣150億元），結合AI人工智能與大數據，推出台灣業界唯一提供智能健康管理服務的「Pulse跳動生活」App，讓民眾免費下載，透過醫療大數據幫助了解自身體質。目前已陸續在馬來西亞、菲律賓、香港、新加坡等11個國家或地區上線。

英國保誠人壽總經理王慰慈表示，台灣是亞洲第12個導入「Pulse跳動生活」App的國家，該App功能包含「360度健康評估」、「症狀檢視」、「智能中醫體質檢測」，以及隨手自拍即可測得數值的「自拍BMI」等服務，協助國人隨時隨地預防、延緩疾病的發生，保障健康。

其中，App裡的「智能中醫體質檢測」更獨家由台北醫學大學大數據研究中心合作開發，運用醫療大數據提供民眾透過自我檢測了解自己的體質，以及提供養身建議與健康資訊，必要時可以尋找臨近的醫療院所，尋求最即時專業的醫療服務。目前全世界下載App及註冊量已接近900萬人。

▲英國保誠人壽總經理王慰慈。（圖／英國保誠人壽提供）

▲英國保誠人壽總經理王慰慈。（圖／英國保誠人壽提供）

王慰慈說明，在所有功能中，她最愛「智能中醫體質檢測」功能，尤其這項功能是台灣自行研發，運用獨有特色，再推廣至其他國家；事實上，其他國家的子公司或分公司，都可在App裡開發當地特殊功能，像菲律賓的系統是拍照可計算出食物卡路里熱量，而台灣則是開發中醫體質檢測功能，同時符合文化特徵。

另一方面，英國保誠人壽也與北醫合作，直接在App裡建議民眾體質與食物的關聯，例如身為哪種體質，就要注意哪些食物盡量不吃。王慰慈表示，這些資訊都記錄在App裡，協助民眾節省時間找答案，「我在外面看中醫時，也是痰濕體質，和App檢測一樣，可見滿準的。」

針對壽險業保費收入受疫情影響，王慰慈指出，英國保誠人壽是台灣唯一賣分紅保單的壽險業者，雖然有些孤獨，但近年來民眾對分紅保單的接受度逐漸提高，在整體壽險業者收入衰退下，英國保誠人壽的保費卻逆勢成長，至今年8月底止，新契約保費收入成長約5%。

王慰慈認為，英國保誠人壽今年全年的新契約保費，有機會維持成長5%。此外，英國保誠人壽第四季預計再推出新的分紅商品，擁有壽險保障之外，也調整了保單紅利的機制，同時力拚推助銀行與經代通路擴大銷售。

▲「Pulse跳動生活」App啟動典禮，協助國人預防、延緩疾病的發生，保障健康。（圖／英國保誠人壽提供）

▲「Pulse跳動生活」App啟動典禮，協助國人預防、延緩疾病的發生，保障健康。（圖／英國保誠人壽提供）

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