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快訊／蘇貞昌拍板：疫情三級管制結束前新生兒皆可領1萬元

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌30日召開紓困工作會議，相關紓困措施，原則皆自6月4日統一開始發放或受理；而針對本次紓困特別預算規劃要發放給每位孩童一萬元的家庭防疫補貼，他則在會中拍板，在6月15日停課期結束後才開始發放，且三級疫情管制期結束前出生的新生兒都可以領取這筆補貼。

▲▼行政院長蘇貞昌上午召開會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌上午召開會議。（圖／行政院提供）

蘇貞昌上午聽取各部會報告紓困發放的準備作業及相關的政策內容，若下週一立法院三讀通過特別條例修正案，將在6月3日（星期四）行政院會提出特別預算案後，統一完整對外宣布各種紓困方案的具體内容。

行政院發言人羅秉成表示，除本次新增的孩童家庭防疫補貼，因屬全新的方案且新增補貼對象人數眾多，基於籌劃時間及分流需要之考量，預計於6月15日起始啟動發放外，其他的紓困措施，凡符合資格且既有帳戶者，原則皆自6月4日（星期五）統一開始發放或受理。

蘇貞昌也表示，本次紓困作業為了避免群聚，就去年已符合資格的紓困對象，應盡量直接入帳，另新增對象則鼓勵民眾線上申請，請各部會於今明兩天規劃好相關作業流程及執行細節。

羅秉成表示，針對本次紓困特別預算規劃要發放給每位孩童一萬元的家庭防疫補貼，由於涉及約250萬人的新政策，需較多的準備時間，也基於分流的考量，會中蘇貞昌拍板在6月15日停課期結束後才開始發放，且三級疫情管制期結束前出生的新生兒，都可以領取這筆補貼。

至於具體作業方式及內容，蘇貞昌責成財政部蘇建榮部長、教育部潘文忠部長與唐鳳政委設計線上申領、臨櫃流程最簡化，以減少第一線受理人員的負擔。

另外，由於這波疫情擴及層面甚廣，本次針對自營工作者的紓困，無論是已投保或未投保的民眾，蘇貞昌請衛福部和勞動部根據去年資料做好匯入帳戶和通知的準備作業，並就新增的申請對象，簡化審查流程、增加線上申請服務，以降低臨櫃申請的人流。

針對漁民的紓困部分，蘇貞昌說，已在去年紓困作業時建立帳戶的，也都直接入帳，少部分無帳戶的農漁民，也請農委會輔導各農業金融單位做好臨櫃受理服務，以及人流管制的防疫措施。

蘇貞昌表示，由於本次紓困作業將齊一腳步在6月4日開始發放，許多不會使用網路銀行的民眾在獲得現金入帳後，想必會有人到各金融單位臨櫃或到ATM刷存摺，因此蘇貞昌特別請各金融機構在開始發放日起，務必做好人流管制及ATM與櫃枱的防疫清消。

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