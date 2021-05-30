恐怖內輪差！單車騎士遭砂石車輾過命危　肇事駕駛沒停下：我沒發現

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區30日凌晨5時許發生一起嚴重的車禍，一輛砂石車開下三重交流道右轉往元信二街方向時，疑似因為內輪差輾過路旁一位年約6旬的單車騎士，騎士現場失去身命跡象，消防員獲報後緊急將他送往醫院急救，而肇事駕駛現場並未停留仍持續行駛至工地，司機事後表示當下並不知道有壓到人，警方仍將他帶回偵查以釐清案情。

▲三重發生砂石車因內輪差輾過單車騎士的嚴重車禍意外。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，這起車禍發生在三重區的仁愛街與元信二街口，砂石車下匝道後往蘆洲方向行駛，從仁愛街右轉了元信二街要前往工地，疑似沒有發現騎乘腳踏車的被害人，就因內輪差將他撞到在地並輾過，附近民眾報案時一度以為只是路倒案件，直到警方獲報到場後才驚覺案件不單純。

員警見男子身上有遭輪胎輾壓的痕跡，現場大量出血，緊急協助傷者送往醫院急救治療，當時傷者已無生命跡象，後續調閱監視器追查，並在附近的工地找到肇事的砂石車駕駛，他聲稱自己並不知道轉彎時有輾到人，隨即將他帶回派出所偵辦，並查扣肇事車輛。

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