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結婚7年「死不出門工作」　全家靠妻撐…他冷回：家裡不缺錢啊！

結婚七年尪「死不肯出門工作」　全家收入靠妻咬牙硬撐…他冷回：家裡不缺錢啊！

▲婦人表示自己在這段婚姻，已經快撐不下去了。（圖／翻攝自法治周末報）

圖文／CTWANT

很多步入結婚殿堂的過來人會告誡未婚者，「婚姻是愛情的墳墓」，生活中被現實與瑣事打擊，很容易消磨伴侶間的感情，事實真的是如此嗎？大樂一名37歲婦人就對媒體抱怨，與丈夫結婚這七年來，另一半完全不出去上班賺錢，全家經濟收入與 生活大小事，都只有她自己在扛，認為自己付出都沒有得到回報，感到相當不滿想離婚。但丈夫得知妻子的抱怨後，卻冷冷回應，自己不出門工作賺錢的原因，是因為「家裡不缺錢」，所以覺得沒必要出去賺錢

據《法治周末報》報導，這名婦人她與小她兩歲的丈夫結婚7年，育有1子1女，日子過得還算可以。不過結婚之後，她抱怨全家大小事都她一人處理，夫妻倆只有她有持續工作，丈夫卻沒有正常的職業收入，遇到什麼困難，只會要她自己撐住，身為丈夫卻從來不幫忙，讓她心寒覺得自己根本就是「活寡婦」，不想再維持這段婚姻與家庭了。

結婚七年尪「死不肯出門工作」　全家收入靠妻咬牙硬撐…他冷回：家裡不缺錢啊！

不過婦人丈夫表示，他結婚後雖然沒有出外工作，但他也擔起了照顧孩子的責任，並沒有都不幫忙維持家庭，且他平時會自學英、日文，和物聯網的相關知識技術，也會自製芯片，不過妻子毫不知情，就只會和他吵架；反觀妻子除了上班，在家就只有睡覺，還常常因為他沒有出外工作，總是找他的麻煩。至於不去賺錢這件爭議，這名人夫則解釋，自己原本是一名醫學生，身上有一定的積蓄，家裡也不缺錢，他覺得自己沒必要出門工作。

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