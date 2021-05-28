快訊／基隆小姑娘3小吃店陪酒趴趴走　失聯81人全數找到了

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，今（28日）新增297起本土病例＋校正回歸258起本土病例，基隆新增6例確診數破百！基隆市長林右昌28日下午表示，小姑娘小吃店共計18人，其中3人確診；金水灣小吃店6人主動聯繫，共計47人；鑫水灣小吃店，已取得名單共計16人，已在聯繫中，3間共計81人。

林右昌表示，小姑娘小吃店原先匡列名單為16人，經調查新增2人，共計18人，已全數聯繫上；其中11人完成篩檢，其中3人確診，為先前（案5772、案 3910、案 6216），其餘7人採檢中。金水灣小吃店原本工作人員名單為41人，因有6人主動聯繫，所以更新工作人員名單為47人；目前已聯絡上共37人，其中9人表示沒在此上班；已採檢10人，陰性2人，其餘等待結果。鑫水灣小吃店已取得工作人員名單為16人，已在聯繫中。

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林右昌說，針對果菜市場有營業之35家商行完成接觸者匡列，共匡列84人，昨（27日）下午安排23人至市立基隆醫院快篩，結果皆為陰性；剩下61人已安排於今（28日）分2批完成採檢。成功市場攤商總計匡列68人，居家隔離26人，21人已完成檢查，1人陽性（案5208）、5人已於昨（27日）晚8點完成採檢，結果未出；另轉介快篩42人，皆為陰性。

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